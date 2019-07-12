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ЦБ ужесточит для банков кредитование сделок M&A уже в этом году
Центробанк планирует уже с 1 октября 2019 года ужесточить для банков кредитование сделок слияний и поглощений. Регулятору не нравится, что часто собственники расширяют бизнес только на заемные средства
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Ограничения для банков на кредитование сделок слияний и поглощений вступят уже с 1 октября 2019 года, следует из проекта указания, который опубликован на сайте ЦБ. Ограничения коснутся новых кредитов. ЦБ решил ускорить ужесточение для финансирования сделок M&A: ранее зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что регулятор обсуждал две даты вступления изменений в силу — 1 октября 2019 года и 1 января 2020 года.

Сейчас займы, которые банки выдают на сделки по перераспределению собственности, резервируются по общим правилам в зависимости от качества кредита. Категорий качества всего пять (от хороших кредитов до невозвратных), и займы на M&A обычно распределяются в первую или вторую категорию. По кредитам таких категорий банки направляют в резервы от 0 до 20% от суммы кредита.

ЦБ предлагает относить такие кредиты, в том числе если они выдаются косвенно (через третьих лиц), сразу в третью категорию качества (сомнительные ссуды, резервирование от 21% до 50%). Регулятор, тем не менее, предоставит банкам право повысить категорию качества таких кредитов, но не более чем на одну категорию качества и только при своевременной и полноценной уплате всех платежей заемщиком. При реклассификации кредита в первую или вторую категории объем резерва по таким кредитам не сможет быть меньше 5%.

ЦБ вводит ограничения, чтобы ограничить практику перераспределения собственности за счет заемных средств. По логике регулятора финансирование сделок M&A не способствует экономическому росту, так как часто долговая нагрузка перекладывается на приобретаемую компанию. «Когда один уважаемый российский бизнесмен решает продать свой актив другому уважаемому бизнесмену, то уважаемый покупатель очень часто не платит своих денег совсем», — говорил Поздышев.

Наличие обеспечения может снизить объемы резервирования, но оно не может быть меньше 10%, следует из проекта. Если же на кредит имеется гарантия государства или сумма поручительства составляет не менее размера самой ссуды, такой резерв может не формироваться.

ЦБ предусмотрел ряд исключений из правила. Например, относить кредиты на M&A в третью категорию качества не потребуется, если деньги будут вкладываться в соответствии с федеральными целевыми программами или в капитал стратегических предприятий, в том числе оборонных.

Кредиты, предоставленные для «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ и на проектное финансирование вообще, под действие этих правил не подпадут. Они резервируются в соответствии с ранее установленными правилами ЦБ (для таких займов предусмотрены четыре категории со своими объемами резервирования).

Автор: Павел Казарновский
Теги: M&A, Центробанк
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