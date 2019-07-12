ЦБ аннулировал лицензию московского банка из топ-500

Национальный банк взаимного кредита занимает 411-е место в банковской системе страны по размеру активов. Ранее регулятор отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций, из Москвы и Санкт-Петербурга

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Центробанк аннулировал лицензию московского Национального банка взаимного кредита. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство самой кредитной организации о добровольной ликвидации. ЦБ отметил, что банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В банковской системе России по величине активов Национальный банк взаимного кредита занимает 411-е место. Участником программы страхования вкладов он не был.

По итогам отзыва лицензии в банк назначат ликвидационную комиссию.

До этого утром 12 июля регулятор отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций — «XXI век» из Санкт-Петербурга и «Частный расчетно-кассовый центр» из Москвы. Они также входили в топ-500 по величине активов в банковской системе страны. У обеих организаций на балансе было недостаточно средств для ведения такой деятельности, и руководство каждой не нарастило капитала до предписываемой законом минимальной величины — 90 млн руб.