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BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Facebook $230 (+13,93%) прогноз Jefferies к 25.04.20
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ЦБ аннулировал лицензию московского банка из топ-500
Национальный банк взаимного кредита занимает 411-е место в банковской системе страны по размеру активов. Ранее регулятор отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций, из Москвы и Санкт-Петербурга
Фото: Олег Яковлев / РБК

Центробанк аннулировал лицензию московского Национального банка взаимного кредита. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство самой кредитной организации о добровольной ликвидации. ЦБ отметил, что банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В банковской системе России по величине активов Национальный банк взаимного кредита занимает 411-е место. Участником программы страхования вкладов он не был.

По итогам отзыва лицензии в банк назначат ликвидационную комиссию.

Финансы
ЦБ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

До этого утром 12 июля регулятор отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций — «XXI век» из Санкт-Петербурга и «Частный расчетно-кассовый центр» из Москвы. Они также входили в топ-500 по величине активов в банковской системе страны. У обеих организаций на балансе было недостаточно средств для ведения такой деятельности, и руководство каждой не нарастило капитала до предписываемой законом минимальной величины — 90 млн руб.

Автор: Анна Трунина
Теги: Центробанк, отзыв лицензии
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