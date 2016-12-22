Правительство предложило блокировать махинации НПФ с заявлениями клиентов

Правительство предложило блокировать рассмотрение заявлений о переводе пенсионных накоплений в НПФ, не представившие в ПФР новый договор с гражданином. Это поможет бороться с манипуляциями клиентской базой со стороны НПФ

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Правительство намерено​ на законодательном уровне закрепить требование к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) в обязательном порядке уведомлять Пенсионный фонд России (ПФР) о новом договоре с гражданином, решившим перевести свои пенсионные накопления. В противном случае ПФР должен оставлять заявления о смене управляющего накоплениями без рассмотрения. Такое положение содержится в отзыве правительства (есть в распоряжении РБК) на законопроект об оповещении граждан о последствиях досрочного перевода накоплений и возможной потере инвестиционного дохода, если перевод производится чаще чем один раз в пять лет. Требование к НПФ уведомлять ПФР о заключении новых договоров позволит пресечь «неправомерное удержание участниками финансового рынка клиентской базы», считают в правительстве.

Существование проблемы манипуляций со стороны НПФ, нацеленных на удержание клиентов, подтверждают в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). По закону о НПФ заявление о переходе гражданин может подать в течение календарного года. В случае если за тот же период от одного и того же гражданина в ПФР поступает несколько заявлений, решение принимается на основании последнего заявления, пояснили в НАПФ. Таким образом, граждане сталкиваются с ситуациями, когда их решение поменять страховщика (НПФ или управляющую компанию) не осуществляется по причине того, что от их имени подано второе заявление либо с намеренно сделанными ошибками (чтобы его отклонили), либо о переводе в тот фонд, в котором он уже состоит. Переход блокируется из-за манипуляций со стороны текущего страховщика в целях защиты своей клиентской базы.

Двойные заявления

Из-за проблемы с двойными заявлениями в 2017 году будущих пенсионеров лишили самого популярного канала подачи заявлений о переводе пенсионных накоплений из одного фонда в другой — ПФР прекратил принимать заявления, оформленные с помощью электронной подписи через удостоверяющие центры, писал РБК. К этой мере пришлось прибегнуть после плановой проверки пенсионных фондов и самого ПФР Счетной палатой, выявившей, что удостоверяющие центры являются источником манипуляций с заявлениями граждан. По итогам переходной кампании прошлого года некоторые удостоверяющие центры в конце декабря 2016 года использовали подпись клиентов во второй раз, рассказывали представители пенсионного рынка.

ПФР не одобряет заявления граждан о переходе без наличия уведомления о заключении договора от фонда. «Если от НПФ в ПФР не поступило уведомление о заключении договора с человеком — перехода нет», — заявили РБК в фонде. Отсутствие в ПФР уведомления НПФ о вновь заключенном договоре с гражданином является второй по частоте причиной получения отказа в переходе: по итогам 2017 года из-за этого не состоялся перевод 350 тыс. человек (24,6% от общего количества отказов). Но самая распространенная причина отказов — по-прежнему наличие заявления с более поздней датой (31,7%). В случае с более ранним заявлением ПФР не обязан проверять факт заключения договора с НПФ, оно автоматически отклоняется.

Предложение о том, что заявление не должно приниматься без договора, заключенного с соответствующим НПФ, является абсолютно разумным, считают участники рынка. «Это защитит гражданина, во-первых, от блокировки перехода, во-вторых — от перехода в другой НПФ без ведома самого застрахованного лица», — говорит президент СРО НАПФ Константин Угрюмов. «Эта мера исключит риск неправомерных удержаний таких переходов со стороны недобросовестных участников рынка», — согласна генеральный директор «ВТБ Пенсионный фонд» Лариса Горчаковская. Но такое требование целесообразно вводить совместно с возможностью подачи заявления о прекращении договора до его вступления в силу для тех случаев, когда застрахованное лицо передумало переходить в новый фонд, полагает генеральный директор НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Денис Рудоманенко. «В противном случае, когда клиент принимает решение не менять фонд, необходимость заключения нового договора с предыдущим страховщиком повлечет дополнительные временные и финансовые издержки как для застрахованного лица, так и для НПФ», — поясняет он.

Потери инвестдохода

Законопроект об информировании граждан о потерях дохода от инвестирования пенсионных накоплений при досрочном переходе из одного фонда в другой был разработан членом Совета Федерации Николаем Журавлевым еще в 2016 году. Его планировалось принять до переходной кампании 2017 года, но правительство в отзыве на документ рекомендовало внести в него изменения еще до рассмотрения Госдумой в первом чтении. В результате законопроект в прошлом году принят не был.

По данным Пенсионного фонда России, по итогам переходной кампании 2017 года ПФР одобрил 4,9 млн заявлений о смене НПФ или переходе из государственной управляющей компании в НПФ и обратно. Из этих заявлений подавляющее большинство было о досрочном переводе пенсионных накоплений (4,89 млн, или 99,8%). В соответствии с законодательством при переходе из фонда в фонд чаще одного раза в пять лет гражданин теряет инвестиционный доход, накопленный с момента предыдущего перехода (несгораемую сумму зафиксировали по итогам 2015 года).

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) констатировала, что большая часть застрахованных лиц, написавших в прошлом году заявление о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию, лишились инвестиционного дохода за два года. Общие потери, как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные ПФР, составили 55 млрд руб., в том числе 34 млрд руб. потеряли так называемые молчуны, не пользовавшиеся до этого услугами НПФ. Это может означать потерю от 3 тыс. до 5 тыс. руб. на одно застрахованное лицо в зависимости от общей суммы пенсионного накопительного счета, следует из заявления СРО НАПФ.

Обновленный законопроект об информировании граждан о потерях был одобрен 28 марта комитетом Госдумы по финансовому рынку и рекомендован к принятию в первом чтении. Правительство дало положительный отзыв на документ, но предписало внести изменения при его последующей доработке.

Согласно отзыву правительства, законопроект кроме обязательного информирования ПФР со стороны НПФ о заключении договора с гражданином перед переходом целесообразно дополнить еще рядом положений. Среди них — изменение сроков представления НПФ в ПФР информации о размере дохода от инвестирования пенсионных накоплений, не подлежащего передаче, либо об убытках, учитываемых при смене страховщика. Сейчас Пенсионный фонд обладает информацией по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи заявления. Кроме того, правительство выступило против централизации на базе ЦБ информационного обмена между участниками рынка обязательного пенсионного страхования, указав, что его позиция совпадает с позицией Банка России.