ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве возбудило дело в отношении четырех банков по факту нарушения закона о рекламе

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

По данным УФАС, Альфа-банк, «Хоум Кредит», Райффайзенбанк и Ситибанк навязывали жителям столицы без их согласия предложения по ипотеке, кредитованию и картам.

Так, Альфа-банк рассылал информацию об акции по ипотеке по электронной почте клиентам, которые на подобную рассылку не соглашались. «Хоум Кредит» рассылал предложения по кредиту посредством СМС. В данном случае у столичного управления УФАС появились претензии не только к банку, но и к организатору СМС-рассылок (MFMSolutions), а также к сотовым операторам «Билайн» и МТС.

Клиентам «Билайна» предложение по кредитной карте направлял и Райффайзенбанк.

В УФАС также сообщили, что один банк уже признан виновным в нарушении закона о рекламе. Речь идет о Ситибанке, который распространял СМС с предложениями услуг по использованию кредитной карты.

В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.