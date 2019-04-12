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Brexit ,  
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Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
В сумме дополнительные расходы только шести крупных британских компаний оцениваются в £348 млн, выяснил Bloomberg. Фирмы готовятся к наихудшему сценарию, согласно которому Британия выйдет из ЕС без сделки
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

В связи с тем, что Лондону и Брюсселю удалось согласовать перенос крайних сроков Brexit с 31 марта на 31 октября, Соединенное Королевство ожидают еще шесть месяцев неопределенности относительно параметров его выхода из Евросоюза. Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.​

Учитывая это, агентство решило подсчитать дополнительные затраты крупных британских компаний из-за выхода королевства из блока. Они, уточняет Bloomberg, только растут. Так, расходы только шести крупных британских фирм агентство в совокупности оценило в £348 млн ($454,9 млн).

Королевский банк Шотландии

Больше всех среди этих организаций, согласно материалам агентства, на планирование собственных действий в связи с различными сценариями Brexit планирует потратить Королевский банк Шотландии (Royal Bank of Scotland Group Plc., RBS). На эти цели кредитная организация собирается израсходовать от £100 млн до 150 млн (от $130 млн до 196 млн), рассказал ее представитель.​ Эти средства, по его словам, пойдут на новые банковские лицензии для банка в ЕС и перемещение «миллиардов фунтов» его активов в Амстердам.

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Если бы не Brexit, такой суммы Банку Шотландии хватило бы на то, чтобы в течение года выплачивать зарплату 1,6 тыс. своих сотрудников (что составляет примерно 2% от общего количества персонала компании).

HSBC

Второе место по величине дополнительных расходов из-за Brexit в рейтинге занимает банк HSBC Holdings Plc. Его представитель утверждает, что кредитная организация уже потратила «на планирование действий в чрезвычайных ситуациях с Brexit» $179 млн (£137 млн). На эти деньги банк открыл новые филиалы и подал заявку на получение новых лицензий в ЕС.

Как замечает Bloomberg, этой суммы хватило бы на зарплаты 2,5 тыс. сотрудников в течение года (примерно 1% от общей численности персонала кредитной организации в мире).

AstraZeneca

Производитель лекарств AstraZeneca Plc оценивает свои расходы на подготовку к Brexit примерно в $40 млн (£30,6 млн), пишет агентство. Эти средства, по его информации, ушли на дублирование собственных испытаний в ЕС, перевод регулирующих лицензий и подготовку к новым таможенным соглашениям.

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Указанной суммы AstraZeneca хватило бы на то, чтобы профинансировать десять первых фаз клинических испытаний для новых препаратов, если средняя стоимость одного исследования составила бы $4 млн, замечает Bloomberg.

Также компания, по его данным, могла бы в течение года оплачивать работу 370 своих сотрудников. Эти расчеты в Bloomberg провели, основываясь на информации о средней зарплате в AstraZeneca из ее годового отчета за 2018 год.

Hiscox

Лондонская страховая компания Lloyd's Hiscox на подготовку к Brexit потратила $15 млн (£11,5 млн). Эта сумма израсходована на открытие дочерней компании в Люксембурге. Предполагается, что именно эта организация после выхода Соединенного Королевства из ЕС будет продолжать обслуживать клиентов Hiscox в Европе.

Как поясняет Bloomberg, эти деньги позволили бы Hiscox выплачивать год зарплату 190 своим сотрудникам (около 6% от общего числа работников организации).

Babcock

На пятом месте рейтинга британских компаний, которые сильнее остальных потратились из-за Brexit, — транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Великобритании Babcock International Group Plc., которая, в частности, выполняет инжиниринговые контракты и является подрядчиком военных ведомств. На создание дочерних предприятий в Европе для ведения воздушных пожарных и поисково-спасательных операций эта организация потратила £10 млн ($13 млн), уточняет Bloomberg.

Этой суммы, по информации агентства, Babcock хватило бы, чтобы год платить 223 своим сотрудникам (0,6% от общей численности персонала компании в мире).

EasyJet

Также в списке Bloomberg оказался британский лоукостер EasyJet Plc. Дополнительные расходы авиакомпании из-за Brexit составили £9 млн ($11,8 млн). На эти деньги перевозчик открыл новую европейскую штаб-квартиру в Австрии.

При этом указанная сумма, по информации агентства, сопоставима с потерянным доходом от 9836 рейсов компании (данные основаны на расчетах из годового отчета EasyJet за 2018 год, отмечает Bloomberg).

Также на эти деньги авиакомпания, по его данным, могла бы год платить зарплату 97 пилотам или 362 бортпроводникам.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Brexit, Великобритания
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