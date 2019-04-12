Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit

Если бы не Brexit, такой суммы Банку Шотландии хватило бы на то, чтобы в течение года выплачивать зарплату 1,6 тыс. своих сотрудников (что составляет примерно 2% от общего количества персонала компании).
Второе место по величине дополнительных расходов из-за Brexit в рейтинге занимает банк HSBC Holdings Plc. Его представитель утверждает, что кредитная организация уже потратила «на планирование действий в чрезвычайных ситуациях с Brexit» $179 млн (£137 млн). На эти деньги банк открыл новые филиалы и подал заявку на получение новых лицензий в ЕС.
Как замечает Bloomberg, этой суммы хватило бы на зарплаты 2,5 тыс. сотрудников в течение года (примерно 1% от общей численности персонала кредитной организации в мире).
Производитель лекарств AstraZeneca Plc оценивает свои расходы на подготовку к Brexit примерно в $40 млн (£30,6 млн), пишет агентство. Эти средства, по его информации, ушли на дублирование собственных испытаний в ЕС, перевод регулирующих лицензий и подготовку к новым таможенным соглашениям.
Указанной суммы AstraZeneca хватило бы на то, чтобы профинансировать десять первых фаз клинических испытаний для новых препаратов, если средняя стоимость одного исследования составила бы $4 млн, замечает Bloomberg.
Также компания, по его данным, могла бы в течение года оплачивать работу 370 своих сотрудников. Эти расчеты в Bloomberg провели, основываясь на информации о средней зарплате в AstraZeneca из ее годового отчета за 2018 год.
Лондонская страховая компания Lloyd's Hiscox на подготовку к Brexit потратила $15 млн (£11,5 млн). Эта сумма израсходована на открытие дочерней компании в Люксембурге. Предполагается, что именно эта организация после выхода Соединенного Королевства из ЕС будет продолжать обслуживать клиентов Hiscox в Европе.
Как поясняет Bloomberg, эти деньги позволили бы Hiscox выплачивать год зарплату 190 своим сотрудникам (около 6% от общего числа работников организации).
На пятом месте рейтинга британских компаний, которые сильнее остальных потратились из-за Brexit, — транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Великобритании Babcock International Group Plc., которая, в частности, выполняет инжиниринговые контракты и является подрядчиком военных ведомств. На создание дочерних предприятий в Европе для ведения воздушных пожарных и поисково-спасательных операций эта организация потратила £10 млн ($13 млн), уточняет Bloomberg.
Этой суммы, по информации агентства, Babcock хватило бы, чтобы год платить 223 своим сотрудникам (0,6% от общей численности персонала компании в мире).
Также в списке Bloomberg оказался британский лоукостер EasyJet Plc. Дополнительные расходы авиакомпании из-за Brexit составили £9 млн ($11,8 млн). На эти деньги перевозчик открыл новую европейскую штаб-квартиру в Австрии.
При этом указанная сумма, по информации агентства, сопоставима с потерянным доходом от 9836 рейсов компании (данные основаны на расчетах из годового отчета EasyJet за 2018 год, отмечает Bloomberg).
Также на эти деньги авиакомпания, по его данным, могла бы год платить зарплату 97 пилотам или 362 бортпроводникам.