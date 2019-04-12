Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit

В сумме дополнительные расходы только шести крупных британских компаний оцениваются в £348 млн, выяснил Bloomberg. Фирмы готовятся к наихудшему сценарию, согласно которому Британия выйдет из ЕС без сделки

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

В связи с тем, что Лондону и Брюсселю удалось согласовать перенос крайних сроков Brexit с 31 марта на 31 октября, Соединенное Королевство ожидают еще шесть месяцев неопределенности относительно параметров его выхода из Евросоюза. Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.​

Учитывая это, агентство решило подсчитать дополнительные затраты крупных британских компаний из-за выхода королевства из блока. Они, уточняет Bloomberg, только растут. Так, расходы только шести крупных британских фирм агентство в совокупности оценило в £348 млн ($454,9 млн).

Королевский банк Шотландии

Больше всех среди этих организаций, согласно материалам агентства, на планирование собственных действий в связи с различными сценариями Brexit планирует потратить Королевский банк Шотландии (Royal Bank of Scotland Group Plc., RBS). На эти цели кредитная организация собирается израсходовать от £100 млн до 150 млн (от $130 млн до 196 млн), рассказал ее представитель.​ Эти средства, по его словам, пойдут на новые банковские лицензии для банка в ЕС и перемещение «миллиардов фунтов» его активов в Амстердам.