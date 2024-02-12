FT рассказала о «самом секретном» клубе европейских банкиров

Международный институт банковских исследований был создан в 1950 году, его участники собираются дважды в год. Деятельность клуба не освещают в СМИ, бывшие участники критикуют его за непрозрачность и расточительство

Отель Dolder Grand (Фото: lulu and isabelle / Shutterstock)

В конце октября 2023 года в цюрихском отеле Dolder Grand прошла трехдневная встреча 40 самых влиятельных представителей банковской сферы Европы, сообщает Financial Times. На мероприятии присутствовали глава Министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер и управляющий ЦБ страны Томас Йордан, они обсуждали в том числе крах одного из крупнейших и старейших швейцарских банков Credit Suisse и его слияние с UBS прошлой весной.

Встречу, информация о которой не разглашалась, организовала «весьма влиятельная организация», о существовании которой мало что известно — Международный институт банковских исследований (Institut International d'Etudes Bancaires, IIEB). Как пишет FT, это самый секретный клуб европейских финансистов, где руководители банков встречаются с лидерами разных стран — президентами, премьер-министрами, королями, а также председателями Центробанков.

«Это не Давос, где каждый может купить cебе членство», — сказал FT один из членов IIEB.

IIEB был основан в Париже в 1950 году. Его создали главы финансовых организаций Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique и Amsterdamsche Bank, чтобы регулярно обсуждать на высшем уровне события в банковском секторе и экономике.

Главы крупнейших банков Европы на протяжении 73 лет собирались в роскошных отелях и королевских дворцах «для обсуждения таких деликатных тем как сделки по слиянию и поглощению и формирование глобальной политики». Международный институт банковских исследований — не только площадка для обмена идеями между влиятельными финансистами, но также элитный светский клуб, участники которого ездят на частные экскурсии по историческим достопримечательностям, пишет FT.

У IIEB нет сайта, члены общества, темы встреч и протоколы заседаний не публикуются. Участникам также не рекомендуют делиться подробностями обсуждений, сообщили источники FT. Деятельность института практически не освещалась в СМИ за более 70 лет его существования.

Одно из собраний IIEB прошло в пятизвездочном отеле Grand Hôtel в Стокгольме в 2010 году. Участникам предложили праздничный ужин и поход в оперный театр, а их женам — тур по магазинам. Одним из организаторов был председатель правления шведского банка Handelsbanken Пер Боман, незадолго до начала встречи он решил покинуть клуб в знак протеста. «Мы были членами организации на протяжении десятилетий, когда она служила цели сближения европейских банков», — сказал он. Боман критикует институт за «излишнее расточительство и отсутствие прозрачности».

Среди высокопоставленных гостей встреч в разные годы были британский принц Эндрю, замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев (как пишет издание, в 2013 году, будучи премьер-министром, он выступил на заседании IIEB в Санкт-Петербурге — единственной встрече членов общества в России), турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Италии Серджо Маттарелла.