Bloomberg узнал о запрете инвестбанкирам Citibank напиваться с клиентами
Citibank ввел ограничения на употребление алкоголя своими представителями в ходе деловых мероприятий с клиентами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, это произошло после поступления в банк жалоб на недисциплинированное поведение некоторых сотрудников в ходе таких мероприятий. В итоге Citibank напомнил работникам всех уровней, даже топ-менеджерам, о необходимости помнить о репутации организации при употреблении спиртных напитков.
Собеседники Bloomberg отметили, что высокопоставленным банкирам не полностью ограничили потребление алкоголя, поскольку это имеет широкое культурное признание в деловых кругах.
Представитель нью-йоркской Citigroup (Citibank — один из ее активов) отказался от комментариев.
Ограничения на потребление алкоголя вводили и другие компании. Например, страховая компания Lloyd's of London в 2017 году ввела запрет на распитие спиртного сотрудниками — они были известны подобной слабостью — с 9:00 до 17:00.
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