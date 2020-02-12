Греф раскрыл Мишустину план действий по передаче контроля над Сбербанком

По словам главы Сбербанка, акции банка перейдут под контроль правительства в первой половине 2020 года, до годового собрания акционеров. То есть органы управления банк сформирует уже с новым собственником

Михаил Мишустин и Герман Греф (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что фактическая передача акций под контроль правительства пройдет до годового собрания акционеров. Прошлые три собрания акционеров Сбербанка проводились в мае—июне.

«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров», — сказал Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Важно, что в итоге акции банка будут переданы в Фонд национального благосостояния (ФНБ), добавил Греф. В таком случае собственником банка будет Министерство финансов. «Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И, конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании», — подчеркнул глава Сбербанка, добавив, что дивидендная доходность у акций Сбербанка «выше, чем от любых других инвестиций» ФНБ.

Минфин ранее сообщал, что Росимущество не будет акционером Сбербанка. Сейчас инвестиции ФНБ в акции российских эмитентов сводятся только к привилегированным акциям ВТБ, Россельхозбанка и Газпромбанка на сумму 279 млрд руб., приобретенным в 2014 году.