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Греф раскрыл Мишустину план действий по передаче контроля над Сбербанком

По словам главы Сбербанка, акции банка перейдут под контроль правительства в первой половине 2020 года, до годового собрания акционеров. То есть органы управления банк сформирует уже с новым собственником
Михаил Мишустин и Герман Греф (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что фактическая передача акций под контроль правительства пройдет до годового собрания акционеров. Прошлые три собрания акционеров Сбербанка проводились в мае—июне.

«Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров», — сказал Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Важно, что в итоге акции банка будут переданы в Фонд национального благосостояния (ФНБ), добавил Греф. В таком случае собственником банка будет Министерство финансов. «Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И, конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании», — подчеркнул глава Сбербанка, добавив, что дивидендная доходность у акций Сбербанка «выше, чем от любых других инвестиций» ФНБ.

Росимущество не станет владельцем акций Сбербанка
Экономика

Минфин ранее сообщал, что Росимущество не будет акционером Сбербанка. Сейчас инвестиции ФНБ в акции российских эмитентов сводятся только к привилегированным акциям ВТБ, Россельхозбанка и Газпромбанка на сумму 279 млрд руб., приобретенным в 2014 году.

ЦБ и Минфин 11 февраля объявили, что передали в правительство законопроект о продаже 50% плюс одной акции Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору. Приобретение снимет потенциальный конфликт интересов Банка России как одновременно акционера крупнейшего банка и регулятора всей банковской системы, говорилось в сообщении ЦБ. Акции будут приобретаться за счет свободных средств ФНБ (превышающих 7% ВВП).

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
Финансы

Пакет будет реализован поэтапно, сообщал ранее ЦБ. После первого этапа Банк России сделает предложение миноритариям Сбербанка (они владеют 48% обыкновенных акций банка) о выкупе их бумаг по той же цене, что и продажа доли Минфину (средневзвешенная рыночная стоимость акций банка за шесть месяцев, предшествующих продаже первого лота). Конкретные даты приобретения акций Сбербанка в пресс-службе Минфина еще не называли, но из сообщений следовало, что достаточные средства в ФНБ накопятся до конца 2021 года.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, Герман Греф
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