Reuters узнал о новой оценке ЦБ по возврату денег из банка плохих долгов

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,30 -0,35 EUR Бирж. 74,92 -0,35 Brent 65,54 2,76% USD Нал. 66,71 66,08 EUR Нал. 75,66 74,89 USD ЦБ 66,70 0,16 EUR ЦБ 75,25 0,20 EUR/USD 1,1297 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 683,00 6,55 IMOEX 2 490,16 1,19% RTSI 1 177,50 1,83% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 66,7 (+0,16) Quote, 15 фев, 13:39
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 75,25 (+0,2) Quote, 15 фев, 13:39
Лавров пожалел не понимающих бессмысленности санкций американцев Политика, 17:16 Россия начала поставлять Саудовской Аравии автоматы Калашникова Политика, 16:46 «Реал» на своем поле проиграл аутсайдеру испанской лиги Спорт, 16:38 Орешкин предложил ввести общественный контроль над сбором статистики Экономика, 16:37 На соборе в Солсбери повесили российский флаг Политика, 16:30 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 16:15 «Калашников» показал видео испытаний самоподрывающегося беспилотника Общество, 15:58 СК опубликовал кадры массовой драки в Москве Общество, 15:34 МИД Ирана вызвал посла Пакистана из-за теракта на границе Политика, 15:11 Reuters узнал о заморозке счетов PDVSA в Газпромбанке Политика, 15:00 От нейлона до дакрона: какие модные эксперименты меняли мир РБК и Porsche, 14:41 Биатлонист Евгений Гараничев извинился за опоздание на гонку Спорт, 14:33 Волкер заявил о взятой Россией паузе на переговорах по Украине Политика, 14:33 В Петербурге после звонка о «минировании» эвакуировали Мариинский театр Общество, 14:26
Санация «по списку» ,  
0 
Reuters узнал о новой оценке ЦБ по возврату денег из банка плохих долгов
Если раньше «Траст», на балансе которого находятся проблемные активы санируемых «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, рассчитывал вернуть ЦБ 40% потраченных на санацию средств, то теперь эта оценка сократилась до 20%
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк, который два года назад начал санацию сразу трех крупных частных банков («ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) и разделил их на организации «хороших» и проблемных активов, может вернуть не более 20% стоимости банка «плохих» активов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с расчетами.

После санации трех финансовых групп регулятор направил на поддержку их капитала и ликвидности около 3 трлн руб., а также выделил их проблемные активы в отдельную структуру — в банк непрофильных активов. Таких насчиталось на 2 трлн руб., их перевели на баланс банка «Траст» (позже к нему добавили еще и Рост Банк Микаила Шишханова, чья семья контролировала Бинбанк до его санации).

Финансы
Банк плохих долгов будет создан как фонд прямых инвестиций

Если изначально с помощью фонда проблемных активов на базе банка «Траст» регулятор рассчитывал вернуть до 60% потраченных на санацию средств, то позже эта оценка снизилась до 40%, а теперь, согласно информации трех источников агентства, знакомых с процессом анализа активов «плохого банка», возвратными считают только около 20% активов.

Знакомый с деталями оценки собеседник добавил, что если ЦБ восстановит более 10–20% общей стоимости активов в той части, которая приходится на Бинбанк и Рост Банк, то это будет «очень хорошим результатом».

«Реальный recovery rate (степень возврата, сумма, которую кредитор получил бы в качестве полной компенсации своих требований по непогашенному кредиту. — РБК) вряд ли превысит 20%, скорее, он будет ниже. Все дело в том, что эти активы изначально были учтены по завышенной стоимости», — сказал один из источников.

Он считает, что не сразу, но регулятору придется признать, что реальная ситуация с активами «Траста» намного печальнее, чем казалось ранее.

Пресс-служба Центробанка не ответила на запросы Reuters. Пресс-секретарь банка «Траст» указал, что процесс оценки активов пока не завершен, и отказался от дополнительных комментариев.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Доронкин считает, что снижение оценки возвратности активов до 20% в значительно большей степени отражает рыночную реальность. При этом он не исключил возможность дополнительного снижения уровня возвратности по мере реализации мер по взысканию.

«Для российского банковского сектора исторически характерен крайне низкий уровень возвратности активов (так называемый recovery rate): с 1991 года было удовлетворено только порядка 6% требований кредиторов третьей очереди, при этом возвратность по выданным кредитам составила порядка 10%», — пояснил Доронкин.

В декабре прошлого года зампред Центробанка Василий Поздышев указывал, что изначально регулятор понимал переоцененность многих активов в три-четыре раза. Он пояснил, что Банк России принял их на баланс, потому что «лучше принять на баланс актив, хоть он даже и переоценен, чем вообще ничего не принять на баланс».​

Финансы
«ФК Открытие» передала в банк плохих долгов активы почти на 440 млрд руб.

В ноябре 2018 года председатель правления «Траста» Александр Соколов рассказывал РБК, что между банком и ЦБ идет интенсивная работа по выравниванию позиций в части оценки активов и возможной прибыли от их продажи. Он также признавал, что стоимость большей части активов, которые пришли в «Траст» вместе с балансом Рост Банка, была завышена в несколько раз и не имела ничего общего с реальной стоимостью.

Авторы: Анна Трунина, Евгения Чернышова
Теги: Центробанк, «Траст», непрофильные активы, Долг, Рост Банк, «ФК Открытие» ..., Бинбанк, Промсвязьбанк
Материалы по теме
Банк «Траст» стал владельцем агроактивов Шишханова
Бизнес
Британский суд отказал России в выдаче экс-совладельца банка «Траст»
Бизнес
Фонд Минца предложил банку «Траст» урегулировать спор на 12,6 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter