Reuters узнал о новой оценке ЦБ по возврату денег из банка плохих долгов

Если раньше «Траст», на балансе которого находятся проблемные активы санируемых «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, рассчитывал вернуть ЦБ 40% потраченных на санацию средств, то теперь эта оценка сократилась до 20%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк, который два года назад начал санацию сразу трех крупных частных банков («ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) и разделил их на организации «хороших» и проблемных активов, может вернуть не более 20% стоимости банка «плохих» активов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с расчетами.

После санации трех финансовых групп регулятор направил на поддержку их капитала и ликвидности около 3 трлн руб., а также выделил их проблемные активы в отдельную структуру — в банк непрофильных активов. Таких насчиталось на 2 трлн руб., их перевели на баланс банка «Траст» (позже к нему добавили еще и Рост Банк Микаила Шишханова, чья семья контролировала Бинбанк до его санации).

Если изначально с помощью фонда проблемных активов на базе банка «Траст» регулятор рассчитывал вернуть до 60% потраченных на санацию средств, то позже эта оценка снизилась до 40%, а теперь, согласно информации трех источников агентства, знакомых с процессом анализа активов «плохого банка», возвратными считают только около 20% активов.

Знакомый с деталями оценки собеседник добавил, что если ЦБ восстановит более 10–20% общей стоимости активов в той части, которая приходится на Бинбанк и Рост Банк, то это будет «очень хорошим результатом».