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Binance перестанет поддерживать операции с рублем на p2p-платформе

Binance с 31 января прекратит поддерживать операции с рублем на p2p-платформе
Binance с 31 января прекратит поддерживать операции с российским рублем на p2p-платформе и не будет ставить его в торговые пары. В сентябре биржа заявила об уходе из России и переходе клиентов на новую платформу CommEX
Фото: Антон Зубчевский / Shutterstock
Фото: Антон Зубчевский / Shutterstock

Криптобиржа Binance с 31 января 2024 года перестанет поддерживать рубль на собственной p2p-платформе Binance P2P и не будет ставить его в торговые пары, говорится в сообщении компании.

При этом пользователи смогут проводить операции с рублем на платформе CommEX. Туда можно перевести рублевые активы: нужно привязать аккаунт на Binance к учетной записи CommEX.

Торговля peer-to-peer, или p2p, — это сделки, в которых трейдеры обменивают криптовалюту между собой, а платформа выступает гарантом их операций. По данным Банка России, именно p2p-операции служат сейчас для россиян основным каналом приобретения криптоактивов.

«Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 31 января 2024 года 0:00 (UTC), конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация» или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance», — сказано в публикации.

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Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Binance решила уйти из России, полностью продав свой бизнес, еще в сентябре. До этого биржа запретила российским клиентам операции с любой валютой, кроме рубля, через собственную p2p-платформу, а пользователей, прошедших верификацию в качестве граждан других государств, отключила от операций с рублями.

«С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены», — подчеркивали в компании.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Binance криптоплощадка российский рубль

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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