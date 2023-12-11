Binance перестанет поддерживать операции с рублем на p2p-платформе

Binance с 31 января прекратит поддерживать операции с российским рублем на p2p-платформе и не будет ставить его в торговые пары. В сентябре биржа заявила об уходе из России и переходе клиентов на новую платформу CommEX

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Криптобиржа Binance с 31 января 2024 года перестанет поддерживать рубль на собственной p2p-платформе Binance P2P и не будет ставить его в торговые пары, говорится в сообщении компании.

При этом пользователи смогут проводить операции с рублем на платформе CommEX. Туда можно перевести рублевые активы: нужно привязать аккаунт на Binance к учетной записи CommEX.

Торговля peer-to-peer, или p2p, — это сделки, в которых трейдеры обменивают криптовалюту между собой, а платформа выступает гарантом их операций. По данным Банка России, именно p2p-операции служат сейчас для россиян основным каналом приобретения криптоактивов.

«Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 31 января 2024 года 0:00 (UTC), конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация» или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance», — сказано в публикации.

Binance решила уйти из России, полностью продав свой бизнес, еще в сентябре. До этого биржа запретила российским клиентам операции с любой валютой, кроме рубля, через собственную p2p-платформу, а пользователей, прошедших верификацию в качестве граждан других государств, отключила от операций с рублями.

«С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены», — подчеркивали в компании.