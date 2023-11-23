За сутки пользователи вывели с Binance $1 млрд

Пользователи криптобиржи Binance вывели более $1 млрд за сутки на фоне ухода основателя и гендиректора биржи Чанпэн Чжао из-за нарушения законодательства США, сообщает CNBC. По данным Nansen, в эту сумму не вошел биткойн.

Аналитики Bernstein считают, что несмотря на незначительный отток средств в размере $1 млрд с криптобиржи, Binance остается самой крупной в мире площадкой для торговли криптовалютами, на которой сосредоточено $67 млрд в виде клиентских депозитов.

Ранее Минюст США выдвинул три уголовных обвинения против Binance, включая ведение нелицензированного финансового бизнеса, сговор и нарушение закона о чрезвычайных финансовых полномочиях. После этого Чжао признал компанию и себя виновными и согласился выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Сумма штрафа является одной из самых больших, что когда-либо взыскивали в США по уголовному делу.

Чжао грозит тюремное заключение на срок от одного года до десяти лет. Он проживал в ОАЭ, которые не имеют договора об экстрадиции с США.

Новым руководителем Binance стал Ричард Тенг, который ранее отвечал за все региональные рынки за пределами США.