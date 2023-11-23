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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Финансы ,  
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За сутки пользователи вывели с Binance $1 млрд

За сутки пользователи вывели с криптобиржи Binance $1 млрд

Пользователи криптобиржи Binance вывели более $1 млрд за сутки на фоне ухода основателя и гендиректора биржи Чанпэн Чжао из-за нарушения законодательства США, сообщает CNBC. По данным Nansen, в эту сумму не вошел биткойн.

Аналитики Bernstein считают, что несмотря на незначительный отток средств в размере $1 млрд с криптобиржи, Binance остается самой крупной в мире площадкой для торговли криптовалютами, на которой сосредоточено $67 млрд в виде клиентских депозитов.

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Бизнес
Чанпэн Чжао

Ранее Минюст США выдвинул три уголовных обвинения против Binance, включая ведение нелицензированного финансового бизнеса, сговор и нарушение закона о чрезвычайных финансовых полномочиях. После этого Чжао признал компанию и себя виновными и согласился выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Сумма штрафа является одной из самых больших, что когда-либо взыскивали в США по уголовному делу. 

Чжао грозит тюремное заключение на срок от одного года до десяти лет. Он проживал в ОАЭ, которые не имеют договора об экстрадиции с США.

Новым руководителем Binance стал Ричард Тенг, который ранее отвечал за все региональные рынки за пределами США.

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Теги
Binance Биржа

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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