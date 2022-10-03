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ВЦИОМ оценил готовность россиян копить в долларах и юанях

ВЦИОМ: 64% россиян хотят хранить накопления в рублях, 10% — в юанях, 8% — в долларах
Подавляющее большинство россиян не хотят покупать иностранную наличную валюту и предпочитают хранить сбережения в рублях, следует из данных опроса ВЦИОМа. Но небольшая часть граждан все же проявляют интерес к юаню и доллару
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

80% россиян не хотели бы покупать наличные доллары и евро, даже если бы у них была такая возможность, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках совместного проекта с РБК. Еще 13% указали, что хотели бы приобрести валюту, а 4% ответили, что у них уже есть доллары и евро.

Среди желающих приобрести валюту больше всего людей от 18 до 34 лет, в этой возрастной категории примерно каждый пятый респондент ответил, что хотел бы купить доллары и евро. Меньше интереса к иностранной валюте проявили люди 45–59 лет (13%) и старше (6%). Причем чем хуже материальное положение респондентов, тем лучше они относятся к валюте: 19%, которые оценивают свое состояние плохо и очень плохо, хотели бы ее купить, среди людей с хорошим достатком таких всего 9%. Наибольшую заинтересованность к подобным видам вложений проявили жители Москвы и Санкт-Петербурга (готовы купить валюту 21%), а также респонденты из Уральского федерального округа (готовы купить валюту 19%), добавили во ВЦИОМе.

Всероссийский телефонный опрос специалисты ВЦИОМа провели 2 сентября 2022 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Погрешность не превышает 2,5%.

Отвечая на вопрос о том, в чем они хотят хранить сбережения — в рублях или иностранной валюте, 64% участников исследования проголосовали за первый вариант. Среди иностранных валют наиболее подходящим для сбережений называли юань — за него проголосовали 10% участников опроса. Ранее повышенный интерес к китайской валюте отмечали и в Банке России. В августе граждане купили на биржевом рынке юаней на 39 млрд руб., что стало абсолютным рекордом, говорилось в Обзоре рисков финансовых рынков.

На втором месте по популярности — доллар. В нем готовы хранить сбережения 8% участников опроса ВЦИОМа, еще 3% проголосовали за евро, 1% — за гонконгский доллар. Желание хранить сбережения в валютах стран СНГ не выразил ни один респондент. Ранее Мосбиржа начала торги двумя новыми валютами стран СНГ — армянским драмом (с 27 июня) и узбекским сумом (с 12 сентября). С 30 октября площадка также планирует запустить торги киргизским сомом.

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Фото:Channi Anand / AP

44% опрошенных указали, что хотели бы хранить сбережения не в валюте, а в альтернативных активах — недвижимости, драгоценных металлах, акциях и прочем, отмечается в результатах опроса.

По уровню доверия населения юаню удалось обойти западные валюты, констатирует руководитель направления «ВЦИОМ-Консалтинг» Алексей Верижников: «Сказывается текущее идеологическое противостояние между Россией и Западом, в рамках которого российской стороной Китай интерпретируется как ситуативный союзник России. Вместе с тем по уровню доверия юаню удалось обойти доллар лишь символически, хотя последний — это валюта недружественной страны, возглавившей антироссийский санкционный альянс. Здесь сказывается глубокая инерция». «Долларовые заначки — это часть культурного кода россиян, сформировавшегося в 1990-е годы. Данный культурный код подвергается эрозии, но процесс имеет эволюционный характер», — добавляет Верижников.

После начала специальной военной операции России на Украине и ввода санкций 5% участников исследования продавали валюту. Чаще других это делали граждане в возрасте 25–34 лет (11%) и респонденты с плохим или очень плохим материальным положением (7%). При этом 6% опрошенных, напротив, покупали доллары и евро, еще столько же участников исследования стали формировать сбережения в рублях. Покупал юань только 1% респондентов, в большей степени это были молодые люди в возрасте 18–24 лет (10% в этой категории) и граждане, оценившие свое материальное положение как «очень хорошее» или «хорошее». Но большая часть опрошенных — 78% — не меняли структуру сбережений после начала спецопераций и ввода санкций.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Доллар в сознании россиян — это по-прежнему валюта крупнейшей экономики мира, которую принимают к обмену в банках и обменных пунктах всего земного шара. Юань же в российском массовом сознании пока не имеет такого статуса «глобальной валюты». В отношении юаня также сильны инерционные восприятия. Юань воспринимается как валюта страны, которая в относительно недавнем прошлом ассоциировалась с дешевыми некачественными товарами и дешевой рабочей силой», — отмечает Верижников.

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