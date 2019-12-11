Глава Росфинмониторинга сообщил о спорах с FATF по зарубежным «прачечным»

России было нелегко убедить международную группу по борьбе с отмыванием денег в непричастности к международным «прачечным». Российский бизнес пользовался ими, иногда даже не зная об этом, заявили в Росфинмониторинге

Юрий Чиханчин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Росфинмониторинг выдержал натиск от FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) при рассмотрении вопроса о международных «прачечных», заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

«В последние годы получили широкое освещение в прессе материалы о так называемых российских ландроматах (схемах отмывания. — РБК): молдавская схема, скандал вокруг латвийского ABLV-банка, эстонская. Только через эти схемы было проведено порядка 1 трлн руб. с 2007 по 2014 годы. В ходе миссии FATF российским экспертам пришлось выдержать натиск со стороны оценщиков, стоило больших трудов убедить их, что «прачечные», по сути дела, не российские и организовали их не мы. Наш бизнес, в том числе и криминальный, просто пользовался услугами теневых банков зарубежных, иногда даже не зная об этом», — сказал Чиханчин.

По словам Чиханчина, правоохранительные органы по инициативе или с участием Росфинмониторинга возбудили свыше 30 дел против россиян, «пользовавшихся услугами «ландроматов» и участвовавших в их функционировании». «Порядка 40 российских банков, вовлеченных в схемы, были лишены лицензии», — сказал Чиханчин.

По данным Росфинмониторинга, пик вывода средств за рубеж пришелся на 2017 год, сейчас число таких операций упало вдвое, а объем выведенных сумм — втрое. «Стоит отметить, что на фоне общего сокращения объемов вывода за рубеж сумма вывода в офшорные юрисдикции не уменьшается или уменьшается незначительно. То есть приходится констатировать отставание в темпах деофшоризации российского капитала», — добавил Чиханчин.

FATF в 2019 году проводила оценку российской системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (прошлая оценка проходила в 2008 году). В сообщении группы говорилось, что Россия эффективно справляется с расследованием и преследованием финансирования терроризма, но ей «следует усовершенствовать свой подход к надзору и приоритизировать преследование сложных схем отмывания денег, особенно касающихся средств, отмываемых за рубежом». Подробный отчет группы еще не опубликован. Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный говорил, что FATF сочла подход Центробанка к отмыванию денег «излишне либеральным».