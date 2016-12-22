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Российский рынок акций показал самое серьезное падение за полгода
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Российский рынок акций показал самое серьезное падение за полгода
Финансы, 16:47
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Российский рынок акций показал самое серьезное падение за полгода
Индекс Мосбиржи показал самое масштабное падение с апреля. Российские акции падают вслед за американскими и азиатскими рынками
Фото: Олег Яковлев / РБК

Основной российский фондовый индикатор, индекс Мосбиржи падает в четверг, 11 октября, вслед за североамериканскими и азиатскими рынками. К 14:00 мск он достигал минимального значения с 17 сентября — 2352 пункта, упав на 2,6% по сравнению со значением на момент закрытия торгов в среду. Это самое значительное падение с апреля, когда российский фондовый рынок испытывал турбулентность после введения жестких санкций США.

Спустя некоторое время индекс Мосбиржи скорректировался и подрос к 16:00 до 2374 пунктов. Капитализация входящих в индекс Мосбиржи компаний сократилась суммарно почти на 190 млрд руб.

Особенно сильно снижались акции НЛМК (минус 5,04% к 15:48), «Татнефти» (минус 4,96), «Мечела» (минус 4,24%). Существенно снижались и котировки акций банков — Сбербанк падал на 2,84%, ВТБ — на 2,47%. Акции «Газпрома» снижались на 2,41%.

Азиатские биржи рухнули вслед за североамериканскими
Финансы

Российский рынок падает вслед за всеми мировыми индексами, которые, в свою очередь, тянет вниз распродажа на американском фондовом рынке и снижение цен на нефть, указывает аналитик «БКС Брокер» Анастасия Попова.

В среду, 10 октября, в США в минус ушли основные биржевые индексы, включая NASDAQ 100, S&P 500 и Dow Jones. Последний, в частности, потерял более 800 пунктов, в конце сессии остановившись на отметке 25598,74 пункта. Причинами падения стали опасения инвесторов, связанные с последствиями торговой войны Вашингтона и Пекина, а также рост доходности облигаций Казначейства США.

За американскими рынками падают и азиатские — утром 11 октября шанхайский индекс CSI 300 опустился более чем на 4%, гонконгский Hang Seng — более чем на 3%, японский Topix — почти на 3,5%, Nikkei 225 — на 4%, корейский Kospi — более чем на 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Азиатский индекс MSCI (не учитывает Японию) просел на 3,86%.

Биржевые индексы в США резко упали по итогам среды
Экономика

Обвал на американском рынке, который спровоцировал падение на других мировых рынках акций, был вызван сохранением доходностей американских гособлигаций, пишут в своем обзоре аналитики Райффайзенбанка. «Видимо, после повышения доходностей UST (облигации Казначейства США) на фоне перспективы торговой войны с Китаем участники просто не нашли поводов для дальнейшей игры на повышение, а в отсутствие покупателей даже небольшая продажа может спровоцировать обвал», — отмечается в обзоре.

Авторы: Екатерина Литова, Георгий Перемитин.
Теги: Мосбиржа , Индекс ММВБ
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