Сбербанк начал разрабатывать карты для иностранных туристов
Сбербанк работает над возможностью выпуска своих карт для иностранных туристов, которые будут проходить удаленную идентификацию. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью телеканалу РБК.
Полную версию интервью смотрите в программе «Индекс недели» на телеканале РБК 15 сентября в 14-10.
«Да, мы работаем над этим, мы отрабатываем технологию. Есть же вопрос идентификации клиентов», — сказал Ведяхин. Он добавил, что уже в ближайшее время могут быть новости о выданных картах.
О том, что некоторые российские банки сейчас прорабатывают варианты выпуска карт для иностранцев, в интервью телеканалу РБК рассказал и глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев: «Это востребованный сервис, который нужно раскатывать. Один из вариантов решения — это, действительно, выдавать здесь карту «Мир» и самое важное, чтобы эту карту можно было в онлайне пополнять со счетов в той стране, откуда приехал человек».
По мнению Комлева, в первую очередь, вопрос о быстром пополнении таких карт должны проработать коммерческие банки со своими зарубежными коллегами. «Иногда это дочерние банки в каких-то иностранных [юрисдикциях] или иностранные банки, которые работают в России», — рассуждает Комлев.
Он также добавил, что иностранные партнеры хотят, чтобы такая услуга могла быть оказана и россиянам, въезжающим в их страну. «Чтобы там при прибытии им (россиянам. — РБК) тоже выдавались карты местного банка, чтобы так же, по той же системе могло быть пополнение из России. Так что здесь обоюдный интерес», — сказал Комлев.
В июне 2023 года Госдума приняла закон, который вносит изменения в 115-ФЗ и разрешает российским банкам удаленно открывать счет иностранным компаниям и гражданам и выдавать им карты. Для этого российскому банку необходимо заключить договор с иностранной кредитной или иной финансовой организацией и делегировать ей функцию по проверки личности клиента или его представителя. После прохождения процедуры идентификации в своей стране иностранный клиент сможет удаленно открыть электронный счет в российском банке, а по прибытии в Россию получить банковскую карту.
Весной 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, из-за чего их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а эмитированные иностранными кредитными организациями — в России. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что из-за прекращения деятельности в России Visa и Mastercard иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических и деловых целях, а также для медицинского обслуживания, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими картами.