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Сбербанк начал разрабатывать карты для иностранных туристов

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Война санкций
Российские банки, в том числе Сбербанк, сейчас прорабатывают варианты выпуска карт для иностранцев. Летом Госдума приняла закон, который разрешил банкам удаленно проводить идентификацию иностранцев для открытия им карт и счетов

Сбербанк работает над возможностью выпуска своих карт для иностранных туристов, которые будут проходить удаленную идентификацию. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью телеканалу РБК.

Полную версию интервью смотрите в программе «Индекс недели» на телеканале РБК 15 сентября в 14-10.

«Да, мы работаем над этим, мы отрабатываем технологию. Есть же вопрос идентификации клиентов», — сказал Ведяхин. Он добавил, что уже в ближайшее время могут быть новости о выданных картах.

О том, что некоторые российские банки сейчас прорабатывают варианты выпуска карт для иностранцев, в интервью телеканалу РБК рассказал и глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев: «Это востребованный сервис, который нужно раскатывать. Один из вариантов решения — это, действительно, выдавать здесь карту «Мир» и самое важное, чтобы эту карту можно было в онлайне пополнять со счетов в той стране, откуда приехал человек».

По мнению Комлева, в первую очередь, вопрос о быстром пополнении таких карт должны проработать коммерческие банки со своими зарубежными коллегами. «Иногда это дочерние банки в каких-то иностранных [юрисдикциях] или иностранные банки, которые работают в России», — рассуждает Комлев.

Он также добавил, что иностранные партнеры хотят, чтобы такая услуга могла быть оказана и россиянам, въезжающим в их страну. «Чтобы там при прибытии им (россиянам. — РБК) тоже выдавались карты местного банка, чтобы так же, по той же системе могло быть пополнение из России. Так что здесь обоюдный интерес», — сказал Комлев.

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В июне 2023 года Госдума приняла закон, который вносит изменения в 115-ФЗ и разрешает российским банкам удаленно открывать счет иностранным компаниям и гражданам и выдавать им карты. Для этого российскому банку необходимо заключить договор с иностранной кредитной или иной финансовой организацией и делегировать ей функцию по проверки личности клиента или его представителя. После прохождения процедуры идентификации в своей стране иностранный клиент сможет удаленно открыть электронный счет в российском банке, а по прибытии в Россию получить банковскую карту.

Весной 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, из-за чего их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а эмитированные иностранными кредитными организациями — в России. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что из-за прекращения деятельности в России Visa и Mastercard иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических и деловых целях, а также для медицинского обслуживания, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими картами.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Элина Тихонова
санкции Сбербанк туризм НСПК карта «Мир» Банковские карты
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