Альфа-банк увеличил резервы из-за блокировки активов на Западе

Во втором квартале расходы Альфа-банка на покрытие некредитных потерь выросли почти в четыре раза. В организации объяснили это, в частности, резервированием заблокированных активов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Крупнейший частный игрок на российском рынке — Альфа-банк — во втором квартале 2023 года столкнулся с сокращением чистой прибыли, следует из его отчетности по РСБУ. По итогам полугодия финансовый результат кредитной организации составил 52,2 млрд руб. Во втором квартале прибыль достигла 25,3 млрд руб., оказавшись на 5,9% ниже уровня первого квартала (26,9 млрд руб.).

Основные компоненты прибыли Альфа-банка относительно предыдущего отчетного периода выросли, однако давление оказали более высокие отчисления в резервы. Представитель Альфа-банка пояснил РБК, что часть этих расходов касалась заблокированных из-за санкций активов.

Из чего сложился финансовый результат

Расходы Альфа-банка на резервы по кредитам в первом полугодии составили 55,7 млрд руб. В апреле-июне траты по этой статье выросли более чем на четверть — с 24,6 млрд руб. в первом квартале до 31,1 млрд руб. во втором.

Кредитная организация также увеличила резервирование возможных потерь по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости. Во втором квартале расходы по этой статье приблизились к 2 млрд руб. Для сравнения: в январе-марте они составили всего 356,8 млн руб.

Самый большой прирост показали траты Альфа-банка на покрытие некредитных, «прочих потерь» — во втором квартале они составили 29,5 млрд руб., что почти в четыре раза больше, чем в первом (7,6 млрд руб.). Представитель банка пояснил, что увеличение расходов по этой статье «в основном связано с заблокированными активами».

«Банк всегда был консервативен в отношении резервирования, заблокированные активы не являются исключением», — добавил он.

При этом основные доходные статьи Альфа-банка растут:

Согласно отчетности, в первом полугодии чистые процентные доходы составили 145,7 млрд руб. В отчете не приводятся данные за аналогичный период 2022 года, когда бизнес-показатели всех российских банков не раскрывались по решению ЦБ. В годовом выражении чистые процентные доходы увеличились на 84%, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Относительно первого квартала эта статья доходов за апрель—июнь выросла на 21,4% — с 65,8 до 79,9 млрд руб., следует из отчетности.

Чистые комиссионные доходы Альфа-банка по итогам шести месяцев достигли 81,6 млрд руб. Во втором квартале они оценивались в 45,2 млрд руб., что на 24,2% выше уровней первого квартала.

Валютная переоценка продолжает влиять на финансовый результат, уточнили в Альфа-банке.

«Несмотря на сокращение доли валютных активов на балансе Альфа-банка, эффект на финансовый результат от изменения курса рубля сохраняется, но, тем не менее, снижается. Установленные лимиты ОВП (открытой валютной позиции. — РБК) соблюдаются банком в полном объеме», — сказал представитель кредитной организации. Он уточнил, что на операции с финансовыми активами, иностранной валютой и переоценку пришлось около 6% операционного дохода Альфа-банка за первое полугодие. Еще один фактор, повлиявший на финансовый результат во втором квартале — налоговые отчисления в начале отчетного периода, добавили в Альфа-банке.