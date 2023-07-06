Глава «Альфы» рассказал о звонках Visa и Mastercard в ночь их ухода

Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский рассказал, как топ-менеджеры Visa и Mastercard звонили ему с извинениями из-за их ухода из России. Без карт «Мир» все в России проснулись бы «в другой социальной обстановке», считает банкир

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Представители руководства российских офисов международных платежных систем Visa и Mastercard звонили главе Альфа-банка Владимиру Верхошинскому с предупреждениями об уходе из России. Об этом рассказал сам Верхошинский на Финансовом конгрессе Банка России.

«Как-то ночью, когда все началось, мне позвонили одновременно глава Visa, Mastercard: «извиняйте, мы из России уходим, завтра уходим», — сказал Верхошинский. Он добавил, что если бы Банк России не создал Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») и Систему передачи финансовых сообщений (СПФС, альтернатива SWIFT), то «мы на следующее утро проснулись бы, мягко говоря, в другой социальной обстановке».

Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из России в марте 2022 года на фоне начала специальной военной операции на Украине и ввода масштабных санкций против российского финансового сектора. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, но продолжили функционировать внутри страны. Это стало возможным потому, что все операции по ним обрабатывает НСПК. Система была создана в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма.

СПФС также была создана в 2014 году на фоне опасений отключения российских банков от международной сети для обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Сейчас от SWIFT отключены крупные российские банки, что затрудняет проведение валютных денежных переводов.

В целом, по мнению Верхошинского, если в 2023 году не случится никаких геополитических и макроэкономических глобальных катаклизмов, то «это будет хороший год». «Экономика продолжит чувствовать себя хорошо, и держаться она будет, в том числе, на пяти банках и Центральном банке. Великолепная пятерка и вратарь», — считает Верхошинский. Он объяснил, что сейчас в стране осталось пять банков, которые задают конкуренцию и перераспределяют между собой рынок. Их названий он не уточнил, но напомнил, что в прошлом году называл такими семь банков. «Регулятору здесь не стоит беспокоиться о конкуренции. [...] Когда пять игроков — олигополия, это самая жесткая конкуренция, кровавая баня», — резюмировал Верхошинский.