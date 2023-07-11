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Чистая прибыль Сбербанка за полугодие обновила рекорд прошлых лет

Сбербанк за первое полугодие 2023-го заработал 727,8 млрд руб.
За январь—июнь прибыль крупнейшего банка достигла 727,5 млрд руб., обновив рекорд прошлых лет. Положительный разовый эффект на финансовый результат в июне оказала продажа «дочки» в Австрии
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам первой половины 2023 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 727,8 млрд руб., сообщила кредитная организация. Банк не раскрыл динамику финансового результата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но относительно уровней 2021 года, который был рекордным для «Сбера», прибыль увеличилась на 22,4%. Всего за 2021 год банк заработал 1,24 трлн руб. по РСБУ.

  • За январь—июнь 2023-го чистый процентный доход Сбербанка превысил 1,06 трлн руб. Год к году показатель вырос на 41,4% — это обусловлено «ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы прошлого года», отмечается в пресс-релизе.
  • За тот же период чистый комиссионный доход «Сбера» прибавил 18,2% в годовом выражении и достиг 322,7 млрд руб. Такую динамику банк объяснил ростом объемов эквайринга и «изменением условий на рынке платежных карт».

  • Расходы банка на резервирование все еще остаются повышенными: за шесть месяцев 2023 года он направил на покрытие возможных потерь по ссудам и иным активам 334,9 млрд руб. В июне «Сбер» сформировал резервы на 116,3 млрд руб. Существенное влияния на это оказало обесценение рубля, говорится в сообщении банка. В июне, по оценкам ЦБ, рубль ослаб по отношению к доллару на 10,4% (.pdf).
  • Поддержку финансовому результату, наоборот, оказала сделка по продаже «дочки» в Австрии. Чистая прибыль кредитной организации в июне составила 138,8 млрд руб. — это больше, чем за любой из первых пяти месяцев 2023 года. «Сбер» закрыл сделку по продаже Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) в середине июня. Это была последняя «дочка» финансовой организации в Европейском союзе.
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