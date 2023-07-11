Чистая прибыль Сбербанка за полугодие обновила рекорд прошлых лет

За январь—июнь прибыль крупнейшего банка достигла 727,5 млрд руб., обновив рекорд прошлых лет. Положительный разовый эффект на финансовый результат в июне оказала продажа «дочки» в Австрии

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По итогам первой половины 2023 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 727,8 млрд руб., сообщила кредитная организация. Банк не раскрыл динамику финансового результата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но относительно уровней 2021 года, который был рекордным для «Сбера», прибыль увеличилась на 22,4%. Всего за 2021 год банк заработал 1,24 трлн руб. по РСБУ.

За январь—июнь 2023-го чистый процентный доход Сбербанка превысил 1,06 трлн руб. Год к году показатель вырос на 41,4% — это обусловлено «ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы прошлого года», отмечается в пресс-релизе.

За тот же период чистый комиссионный доход «Сбера» прибавил 18,2% в годовом выражении и достиг 322,7 млрд руб. Такую динамику банк объяснил ростом объемов эквайринга и «изменением условий на рынке платежных карт».