Промсвязьбанк договорился с пенсионными фондами по спору на 16 млрд руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,97 -0,22 EUR Бирж. 70,95 -0,13 Brent 67,17 +1,27% USD Нал. 63,52 62,57 EUR Нал. 71,56 70,58 USD ЦБ 62,99 -0,80 EUR ЦБ 71,01 -0,56 EUR/USD 1,1265 +0,0014 BTC/USD Бирж. 11 520,00 -580,00 IMOEX 2 801,92 -0,74% RTSI 1 401,85 -0,41% DJIA 26 860,20 +0,29% Nasdaq 8 202,53 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Facebook $230 (+13,26%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,78%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+48,64%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
Facebook $230 (+13,26%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,78%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+48,64%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Полиметалл ₽795 (+3,3%) прогноз Церих к 10.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 62,99 (-0,8) Quote, 13:01
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 71,01 (-0,56) Quote, 13:01
Почему 78% детей не хотят заниматься бизнесом своих родителей РБК и Сбербанк Первый, 14:30 В Кремле объяснили выход Путина к людям в Екатеринбурге Общество, 14:27 Экс-вратарь сборной России решил уйти с поста министра в Северной Осетии Спорт, 14:21 СК начал проверку из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах Общество, 14:20 Советы от «Леруа Мерлен»: как ретейлеру продавать товары низкого спроса Pro, 14:15 Верховная Рада одобрила избрание депутатов по открытым спискам Политика, 14:15 В Домодедово задержали сотрудников таможни Общество, 14:10 Календарь КХЛ на 12-й сезон. Что важно знать Спорт, 14:04 Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах потушили Общество, 14:03 Рядом с ТЭЦ в Мытищах загорелся газопровод Общество, 14:01 Полина Киценко — о том, как здоровое питание заменило эликсир бессмертия РБК и Philips, 14:00 Расходы Госдумы сократились на 489 млн руб. в 2018 году Политика, 13:59 «Транснефть» передала вопрос о тарифах на транзит в Белоруссии в кабмин Бизнес, 13:57 Адвокат Мутко рассказал о варианте протеста решения CAS со стороны МОК Спорт, 13:46
Финансы ,  
0 
Промсвязьбанк договорился с пенсионными фондами по спору на 16 млрд руб.
Промсвязьбанк, НПФ «Сафмар» и «Будущее» договорились о мировом соглашении по спору о выходе последних из капитала банка за день до его санации. Сумма требований банка составляет 16,5 млрд руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Промсвязьбанк (ПСБ) согласовал условия мирового соглашения по иску к своему бывшему собственнику Promsvyaz Capital B.V. и негосударственным пенсионным фондам «Будущее» и «Сафмар» на 16,5 млрд руб. Об этом представитель банка заявил в ходе рассмотрения спора в Арбитражном суде Москвы, его слова передал ТАСС.

Условия мирового соглашения с пенсионными фондами обсуждались с Центробанком. «9 июля 2019 года на площадке регулятора состоялось совещание относительно существенных условий данного мирового соглашения, и стороны пришли к соглашению о том, какие существенные условия должны отражаться в этом мировом соглашении», — сказал представитель Промсвязьбанка.

Стороны достигли основных договоренностей по мировому соглашению, сообщил РБК представитель НПФ «Сафмар». «Текст финально не подготовлен и не утвержден, само соглашение не подписано, поэтому подробности соглашения не раскрываем», — добавил он. Суд назначил следующее заседание на 10 сентября 2019 года.

Промсвязьбанк, переданный после санации Центральным банком в собственность государства, пытается оспорить сделки, которые НПФ и его бывший собственник провели 14 декабря 2017 года — за день до введения временной администрации в банк.

В иске ПСБ заявляет, что в этот день фонды продали на Московской бирже 20% акций банка, а компания бывшего собственника ПСБ Дмитрия Ананьева Promsvyaz Capital B.V. выкупила эти ценные бумаги на 16,5 млрд руб., расплатившись деньгами банка. ПСБ требует признать сделки недействительными и утверждает, что они совершались на бирже с целью создания видимости их законности. ПСБ считает, что в результате сделок банку был нанесен ущерб в размере 16,5 млрд руб., эту сумму он требует взыскать с ответчиков. Сумма требований к НПФ «Будущее» составляет 8,2 млрд руб.

Промсвязьбанк, «ФК Открытие», Бинбанк и близкие к ним пенсионные фонды входили в «московское банковское кольцо», финансовые организации проводили перекрестные сделку друг с другом для сокрытия рисков. После санации «ФК Открытие» проблемы начались и у других банков, а пенсионные фонды позднее показали отрицательные доходности из-за переоценки активов.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Промсвязьбанк, Пенсионный фонд
Материалы по теме
НПФ усомнились в эффективности новой накопительной пенсионной системы
Финансы
СМИ узнали о готовящейся сделке НПФ «Благосостояние» на 35 млрд руб.
Бизнес
Депутаты предложат оставить старый пенсионный возраст для клиентов НПФ
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter