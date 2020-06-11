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В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор

В дело о банкротстве «Открытие Холдинга» может вступить украинская компания «Каскад», которой холдинг задолжал 10 млн руб. Юристы, представляющие крупных кредиторов холдинга, опасаются, что это фиктивный долг
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

У банкротящегося «Открытие Холдинга», который до 2017 года контролировал банк «Открытие», появился новый кредитор, претендующий на его средства. Свое заявление о вступлении в дело о банкротстве подала компания «Каскад», свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Компания РКТ, представляющая интересы держателей облигаций «Открытие Холдинга», опасается, что новый кредитор может быть «аффилирован» с холдингом.

«Открытие Холдинг», в прошлом владевший банком «Открытие», одноименной брокерской компанией и «Росгосстрахом», сейчас рассчитывается по долгам с принадлежащим ЦБ «Трастом» — банком непрофильных активов, который занимается возвратом средств санированных кредитных организаций. Задолженность составляет порядка 450 млрд руб. В феврале 2020 года холдинг подал в суд заявление о собственном банкротстве.

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В дело планирует вступить компания «Каскад», выигравшая процесс в Экономическом суде Минска о взыскании 10 млн руб. по вексельному долгу с «Открытие Холдинга», кипрской Seperian и белорусской компании «Надежный Советник», следует из решения суда, которое РБК передал представитель РКТ. Решения белорусских судов признаются российскими без дополнительного подтверждения.

«Каскад» зарегистрирована в Одессе в 2001 году. Белорусский «Надежный Советник», по сведениям СПАРК, работает с 2018 года. Кипрская Seperian Trading ранее фигурировала в истории со сменой собственников пермского бумажного завода «Кама»: целлюлозно-бумажный комбинат перешел к Seperian, а затем к кипрской Nemina Trading бывших менеджеров «Открытия». В итоге завод, которому банк «Открытие» выдал кредиты на 30 млрд руб., перевели на баланс банка. Кроме того, Seperian на момент подачи заявления холдинга о банкротстве был держателем двух его векселей на 166 млн руб. и одного — на 10 млн руб.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В РКТ опасаются, что решение в белорусском суде позволит «Каскаду» «заявить в процессе о банкротстве холдинга кандидатуру арбитражного управляющего для контроля над процедурой банкротства», сказал РБК старший юрист РКТ Алексей Майстренко. По закону арбитражный управляющий утверждается судом, но кредиторы могут предлагать свои кандидатуры.

«Траст» поддерживает действия РКТ, сообщила РБК пресс-служба банка: «Действительно, есть основания предполагать, что действия «Каскада» направлены на придание юридической силы фиктивному долгу для последующих недобросовестных действий в деле о банкротстве».

«Доверенность на представителя «Открытие Холдинга» в Белоруссии была выдана еще до предъявления иска, холдинг заранее знал, что будет судебное разбирательство. Переписки всех ответчиков в ответ на претензию о взыскании долга были совершены в кратчайшие сроки и получены на руки. Все это выглядело слишком скоординированно», — перечисляет Майстренко.

Он считает, что «Каскад», «вероятнее всего, имеет фактическую аффилированность к «Открытие Холдингу». РКТ будет оспаривать сделку, на основании которой «Каскад» приобрел вексель холдинга, добавил Майстренко.

Суд еще не рассмотрел ни одно из заявлений о банкротстве, напоминает адвокат Forward Legal Данил Бухарин. Первым будет рассматриваться заявление самого холдинга, при этом должник не может сам выбрать конкретного арбитражного управляющего, отмечает он. Если суд сочтет заявление холдинга необоснованным, то следующим будет рассматриваться заявление банка «Траст». По мнению Бухарина, «Каскад», скорее всего, не сможет влиять на процедуру выбора арбитражного управляющего в ближайшее время.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Телефон и электронная почта, указанные на сайте «Открытие Холдинга», в среду, 10 июня, были недоступны. Представляющий интересы компании адвокат не смогла предоставить оперативный комментарий. Контактов «Каскада» в открытом доступе нет.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Открытие Холдинг», банкротство
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