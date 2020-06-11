В деле о банкротстве «Открытие Холдинга» появился украинский кредитор

В дело о банкротстве «Открытие Холдинга» может вступить украинская компания «Каскад», которой холдинг задолжал 10 млн руб. Юристы, представляющие крупных кредиторов холдинга, опасаются, что это фиктивный долг

Фото: Максим Шеметов / Reuters

У банкротящегося «Открытие Холдинга», который до 2017 года контролировал банк «Открытие», появился новый кредитор, претендующий на его средства. Свое заявление о вступлении в дело о банкротстве подала компания «Каскад», свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Компания РКТ, представляющая интересы держателей облигаций «Открытие Холдинга», опасается, что новый кредитор может быть «аффилирован» с холдингом.

«Открытие Холдинг», в прошлом владевший банком «Открытие», одноименной брокерской компанией и «Росгосстрахом», сейчас рассчитывается по долгам с принадлежащим ЦБ «Трастом» — банком непрофильных активов, который занимается возвратом средств санированных кредитных организаций. Задолженность составляет порядка 450 млрд руб. В феврале 2020 года холдинг подал в суд заявление о собственном банкротстве.

В дело планирует вступить компания «Каскад», выигравшая процесс в Экономическом суде Минска о взыскании 10 млн руб. по вексельному долгу с «Открытие Холдинга», кипрской Seperian и белорусской компании «Надежный Советник», следует из решения суда, которое РБК передал представитель РКТ. Решения белорусских судов признаются российскими без дополнительного подтверждения.

«Каскад» зарегистрирована в Одессе в 2001 году. Белорусский «Надежный Советник», по сведениям СПАРК, работает с 2018 года. Кипрская Seperian Trading ранее фигурировала в истории со сменой собственников пермского бумажного завода «Кама»: целлюлозно-бумажный комбинат перешел к Seperian, а затем к кипрской Nemina Trading бывших менеджеров «Открытия». В итоге завод, которому банк «Открытие» выдал кредиты на 30 млрд руб., перевели на баланс банка. Кроме того, Seperian на момент подачи заявления холдинга о банкротстве был держателем двух его векселей на 166 млн руб. и одного — на 10 млн руб.