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Эксперты впервые оценили, сколько россияне покупают в рассрочку

Frank RG: доля покупок через сервисы оплаты по частям составила 0,8% в онлайн-торговле
В 2022 году россияне купили с помощью BNPL — сервисов, предполагающих оплату частями без оформления кредитов и уплаты процентов, — товаров более чем на ₽42 млрд. Доля этого сегмента выросла в четыре раза год к году
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В 2022 году доля покупок, совершенных в России с помощью BNPL-сервисов (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»), в общем объеме электронной коммерции составила 0,8%, говорится в исследовании аналитической компании Frank RG, с которым ознакомился РБК. По оценке экспертов, за кризисный год доля этого способа рассрочки выросла вчетверо.

Как отмечается в исследовании, в 2022 году российские потребители приобрели товары и услуги на 53 трлн руб., 10% от этого объема, или 5,3 трлн руб., пришлось на онлайн-покупки (e-commerce). Таким образом, объем оплат с помощью BNPL-сервисов в абсолютном выражении мог достигать 42,4 млрд руб. В 2021 году, когда в России только начали появляться проекты BNPL, с учетом объема розницы и e-commerce покупки россиян с помощью новых сервисов рассрочки были на уровне 7,8 млрд руб.

Как велись расчеты

Аналитики Frank RG собрали данные от пяти российских BNPL-провайдеров, которые запустились в 2021 году, — «Долями» от Тинькофф Банка, «Сплит» от «Яндекса», «Плати частями» от Сбербанка, «Частями» от Совкомбанка и «Подели», который продвигал Альфа-банк. Помимо оценок участников рынка, в расчет брались данные Росстата об обороте розничной торговли и объемах рынка платных услуг населению, статистика исследовательской компании Data Insight и Ассоциации компаний интернет-торговли. Исследователи Frank RG также провели онлайн-опрос российских потребителей (1130 респондентов).

60% российских потребителей знают о BNPL-сервисах, но покупали товары с их помощью только 6% респондентов, показал также опрос Frank RG. Чаще всего такой рассрочкой пользуются граждане 18–24 лет (24%) и 45–60 лет (19%). Более трети пользователей BNPL-сервисов (35%) использовали их, поскольку этот способ позволяет лучше планировать расходы, 28% — потому что не было возможности заплатить всю сумму сразу. Мужчины прибегают к оплате в рассрочку чаще — их доля среди покупателей составляла 57%. Средний чек покупки в сегменте BNPL составил чуть больше 7 тыс. руб.

Frank RG выделяет несколько ключевых особенностей BNPL-сервисов в России.

  • Рассрочка дается потребителю на короткий срок — до полутора месяцев.
  • Оплата делится на равные платежи.
  • 79% покупок приходится на товары стоимостью до 30 тыс. руб., 51% — до 10 тыс. руб.
  • Российские BNPL-провайдеры собирают минимум данных о клиентах, не оформляют рассрочку как кредит или заем, а значит, не передают данные о ней в бюро кредитных историй.

Как отмечается в исследовании, российский рынок BNPL пока слабо развит. Например, в Норвегии, Германии и Швеции 18–25% покупок в онлайне оплачивается с помощью такой рассрочки. При этом в среднем по миру на e-commerce приходится 20% всех розничных продаж.

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«Ключевые игроки отрасли предпочли не давать каких-либо конкретных оценок, однако динамику роста рынка оценивали как умеренную. При этом отмечалось, что это молодой рынок, на котором любые новые вводные (изменение состава участников рынка, политика регулятора и т.д.) могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие», — говорится в исследовании Frank RG.

Банк России еще в конце 2021 года обратил внимание на практику продаж товаров в рассрочку без оформления договора потребительского кредита, назвав ее недобросовестной. Через год, в ноябре 2022-го, ЦБ предложил ввести регулирование сегмента рассрочки.

«Рассрочка по экономической сути — это кредит. <…> Но это не регулируется. <…> Я не предлагаю полное регулирование включать. Но <…> должно быть, на наш взгляд, то же раскрытие информации людям, как и по кредитам, чтобы они понимали, какую нагрузку в рамках рассрочки они несут и какую цену они платят в конечном счете», — отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ не раз выражал беспокойство ростом долговой нагрузки населения.

Покупки с помощью BNPL-сервисов пока незначительно влияют на закредитованность россиян, показало исследование Frank RG. В четвертом квартале 2022 года население отдало 36% своих доходов на платежи по кредитам и займам. Вклад рассрочек в показатель PTI (payment-to-income — отношение платежей по кредитам и займам к доходу) составил всего 0,27 п.п. Однако за прошлый год доля этого продукта в платежной нагрузке граждан выросла почти в три раза — с 0,07 до 0,2%.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
При участии
Евгения Чернышова
рассрочка торговля
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