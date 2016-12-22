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Евро и доллар подешевели на 3 руб. на фоне скачка цен на нефть
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Евро и доллар подешевели на 3 руб. на фоне скачка цен на нефть
Падение рубля, 19:37
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Евро и доллар подешевели на 3 руб. на фоне скачка цен на нефть
Курс рубля пошел вверх вскоре после того, как цена барреля Brent впервые с 2014 года превысила $73
Фото: Евгения Новоженина / «РИА Новости»

Рост курсов доллара и евро на Московской бирже сменился их падением после того, как мировые нефтяные цены достигли более чем трехгодичного максимума. В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent впервые с 2014 года перевалила за $73, увеличившись за день более чем на $2.

За скачком нефтяных котировок последовал обвал курсов доллара и евро. За час с небольшим курс евро в несколько скачков упал примерно на 3 руб., опустившись ниже 77 руб. Одновременно с этим курс доллара снизился до 62,14 руб., тогда как еще утром он поднимался выше 65 руб.

10 апреля, после того как курс евро впервые с 2016 года превысил 78 руб., экс-глава Минфина России, а ныне председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что высокие мировые цены на нефть защитят рубль от новых падений.

«Мы сейчас имеем высокую цену на нефть. В этой связи серьезных новых колебаний я не жду», — пояснил Кудрин.

За последние полчаса падения курс евро снизился примерно 2 руб., курс доллара — более чем на 1,5 руб. После 19:00 мск 11 апреля курсы доллара и евро опустились в красную зону. К 19:30 мск стоимость евро на Московской бирже составляла 77,25 руб., что на 0,82% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, курс доллара достиг отметки 62,46 руб. (минус 0,9%).

Стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE к 19:30 мск составляла $72,13, что на $1,09, или 1,53%, выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На курс рубля могли позитивно повлиять несколько факторов, в том числе подтверждение позиции министра финансов США Стивена Мнучина относительно нежелательности санкций против российского госдолга, публикация данных по запасам нефти и рост цены на нефть, а также заявления российского Минфина о приостановке покупок валюты, считает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Однако это лишь краткосрочные факторы, согласно базовому сценарию курс рубля должен быть сейчас в пределах 64–65 руб. и в перспективе он вернется к этому уровню, считает аналитик.

Авторы: Евгений Калюков, Елена Пашутинская.
Теги: курсы валют
Главное
Минфин США выступил против распространения санкций на госдолг России Политика
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