Банки втрое нарастили продажи ипотечных долгов коллекторам

В 2024 году российские банки продали профессиональным взыскателям проблемные жилищные кредиты на 3,9 млрд руб., оценили в компании ПКБ. Объем таких сделок продолжит расти после бума на рынке ипотеки, считают эксперты

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

В 2024 году объем проблемной задолженности по ипотеке, проданной банками коллекторам, вырос более чем втрое и достиг 3,9 млрд руб., следует из расчетов коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ), с которыми ознакомился РБК. Речь идет о проблемных кредитах, переданных кредиторами профессиональным взыскателям по сделкам цессии (переуступки прав).

В 2023-м объем таких продаж составлял 1,2 млрд руб. Доля ипотечных долгов в общем объеме тех, что оказались у коллекторов, тоже растет: если в 2023 году она была на уровне 0,5%, то в прошлом году — 1,2%. Весь объем банковской цессии в 2024 году ПКБ оценивает в 337,1 млрд руб.

Банки не только нарастили продажи проблемной ипотеки, но и стали раньше передавать ее коллекторам: средний срок просрочки на момент продажи долга составил 761 день (чуть больше двух лет) против 1389 дней (3,8 года) в 2023-м. Цена таких долгов, напротив, выросла — с 39,2 до 48,7% от суммы задолженности, следует из данных ПКБ.

Объем проблемной ипотеки в продаваемых портфелях растет третий год подряд, обновляя рекорды, отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

Почему банки стали активнее избавляться от ипотечных долгов

Михмель связывает рост продаж проблемной ипотеки с необходимостью банков «расчищать баланс» от кредитов, которые им долго или затратно взыскивать самостоятельно.

«Объем просроченной задолженности в банковских портфелях поступательно растет, что создает дополнительную нагрузку на резервы, и такая динамика мотивирует цедентов (банки. — РБК) выставлять на продажу все больше портфелей. Ипотечные кредиты — самые крупные по объему в рознице, поэтому в контексте необходимости расчистки балансов под давлением растущей просрочки по всему портфелю часть кредиторов считают целесообразным выставлять на продажу в том числе и пулы залоговых кредитов. Тем более что стоимость залоговых долгов на рынке цессии традиционно в разы выше цены портфелей необеспеченных ссуд», — соглашается гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.

По данным ЦБ, на 1 января 2025 года объем ипотечного портфеля банков достигал 20,1 трлн руб., за год он увеличился на 2,4 трлн руб., или 13,4%. В предыдущие годы ипотека в России росла более быстрыми темпами — на 34,5% в 2023-м и на 17% в 2022-м. Доля «плохих» долгов в этом сегменте (с просрочкой свыше 90 дней) за последний год незначительно увеличилась и остается невысокой — 0,5%. Объем таких проблемных ссуд составлял 98,7 млрд руб. на отчетную дату, но за январь—декабрь он вырос на 55%, или на 35,4 млрд руб. Для сравнения: за 2023 год прирост ставил всего 3,5%, или 2,2 млрд руб.

Васильев называет еще одну причину активизации банков при продаже ипотечных долгов — рост государственных пошлин за взыскание через суд.

«В прошлом году мы видели в общей структуре ипотечной цессии довольно заметное количество досудебных кейсов. Такая картина может говорить о том, что часть кредиторов посчитали выгодным для себя выставить на продажу проблемные ипотечные долги, так как издержки на просуживание значительно выросли», — полагает Васильев. Судебные пошлины были резко повышены в сентябре 2024 года. Если долг составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб., то минимальный сбор начинается от 10 тыс. руб., по долгам от 500 тыс. до 1 млн руб. пошлина составляет от 15 тыс. руб.

Продажа ипотечного портфеля — это мгновенная ликвидность для банка, объясняет партнер юридической группы GRM Сергей Новиков. «Банк может быть заинтересован в продаже проблемного ипотечного портфеля при условии, что затраты на взыскание долга (судебные расходы, сопровождение исполнительного производства) с учетом произведенного финансирования при выдаче кредита (то есть низкого первоначального взноса со стороны должника) на фоне длительной временной составляющей процесса истребования превысят возможный профит от продажи предмета залога», — говорит эксперт. Для коллекторов, по его словам, ипотечные долги интересны прежде всего из-за наличия залога.

Основной объем ипотечного портфеля банков сейчас составляют кредиты, выданные по льготным программам, отмечает эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская. «После пандемии появилось множество льготных программ, по которым граждане стремились взять ипотеку, не задумываясь о таких рисках, как инфляция, волатильность валют, «великий исход» зарубежных работодателей с российского рынка и так далее. Безусловно, свое влияние оказывают высокая ключевая ставка и рост долговой нагрузки домохозяйств», — перечисляет она. Пожарская также напоминает, что на взыскание коллекторам в основном передаются долги с просрочкой от двух лет.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что этим должникам рефинансирование по нынешним ставкам просто недоступно. Вероятно, и ипотечные каникулы были уже использованы, а значит, этой мерой поддержки повторно они тоже не могут воспользоваться», — констатирует эксперт.

Как продажа долга по ипотеке коллекторам влияет на заемщика

Сделка цессии означает передачу прав требования долга от первичного кредитора — банка — новому, то есть коллектору. Неисполнение любого обязательства, в том числе по ипотечному кредиту, дает кредитору право инициировать возврат долга через суд и претендовать на заложенное имущество, напоминает Новиков.

«Если требование обеспечено ипотекой, то кредитор вправе обратить взыскание на предмет ипотеки (дом, квартиру, земельный участок и т.п.), если период просрочки составляет более трех месяцев, а сумма неисполненного обязательства, обеспеченного ипотекой, превышает 5% от размера оценки предмета ипотеки по договору об ипотеке», — говорит эксперт. Новиков подчеркивает, что взыскание залога возможно, даже если ипотечное жилье — единственное у должника.

«После получения решения суда о взыскании задолженности и обращении взыскания на предмет ипотеки кредитор может осуществлять его фактическое исполнение, которое проводится путем реализации с публичных торгов, либо через предъявление исполнительного листа в службу судебных приставов, либо посредством подачи заявления о признании должника банкротом», — продолжает эксперт.

«Мы до сих пор сталкиваемся с заблуждением, что если кредит выдан по льготной программе, в качестве первоначального взноса выступает материнский капитал и в жилье прописаны несовершеннолетние, то кредитор не сможет обратить взыскание на такой залог. Многие рассчитывают, что смогут спасти ипотечную квартиру при банкротстве, но сталкиваются с действительно существующей нормой, а не со своими представлениями о ней», — говорит Пожарская. Она тоже напоминает, что по закону кредиторы (в том числе в лице коллекторов) могут истребовать и такую ипотечную квартиру, хотя процесс будет сложным.

Должник имеет возможность сохранить единственное ипотечное жилье в результате процедуры банкротства. «Но для этого придется заключить мировое соглашение, переуступить долг третьему лицу или прибегнуть к реструктуризации ипотечного долга. Но, опять же, при нынешней ключевой ставке это будет крайне затруднительно для всех сторон», — заключает Пожарская.

«Ипотека в работе профессиональных коллекторских агентств — явление пока достаточно редкое: в общих продажах на нее приходится не более 1,5%», — сообщил представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Он подчеркнул, что взыскатели стараются урегулировать проблему с такими должниками без суда.