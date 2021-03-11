«Мир» изменит правила конвертации валют по картам

«Мир» вслед за Mastercard и Visa решил изменить правила конвертации валют по картам в долларах и евро. Новый механизм позволит клиентам не терять деньги через несколько дней после покупки из-за скачка курсов

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Национальная платежная система «Мир» с 28 апреля начнет использовать при конвертации курсы, действующие на дату проведения платежа (авторизации), а не на дату клиринга (расчета между банками). Об этом со ссылкой на ее технологический бюллетень, который был разослан в кредитные организации, пишут «Известия».

Сейчас при конвертации используется курс валюты, установленный непосредственно на дату расчета между банками, которая может происходить через несколько дней после проведения платежа, например если покупка пришлась на выходной или праздничный день. В таком случае при скачке курса клиент теряет часть средств из-за невыгодной для него конвертации.

Изменения, которые вступят в силу в апреле, касаются расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран, сказали изданию в Национальной системе платежных карт (оператор карт «Мир»).

В Росбанке, Промсвязьбанке, Газпромбанке, Почта Банке, Российском национальном коммерческом банке и в Уральском банке реконструкции и развития сообщили «Известиям», что готовы к переходу на новый стандарт расчета курса валютных операций по картам «Мир».