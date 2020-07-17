Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

«Новые правила выгодны клиентам, которые совершают покупки за границей в валюте, отличной от доллара или евро, и оплачивают долларовой или евровой картой. Они смогут посмотреть курс конвертации платежной системы и оценить размер своих расходов на конвертацию на дату проведения операции», — считает Рогова. Также изменения будут полезны магазинам и другим предприятиям, где клиент платит картой: для них курс также будет прозрачным.
«Тех, кто оплачивает покупки за границей рублевой картой, изменения практически не затронут», — объясняет банкир. При оплате рублевой картой конвертация может происходить в несколько этапов: сначала платежная система конвертирует местную валюту, например фунты стерлингов, в доллары или евро (по новым правилам в день конвертации), затем банк по своему курсу переведет доллары в рубли в день зачисления денег на счет продавца (этот этап стандартно занимает два-три дня).
При оплате валютой карты, отличной от валюты страны покупки, происходит конвертация на уровне платежной системы, поясняет директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек: «Иногда может произойти несколько конвертаций, все зависит от страны и валюты расчетов между платежной системой и банком-эмитентом». По его словам, в части расчетов с торговыми точками ничего не изменится.
Представители банков «Открытие» и «Русский стандарт» также отметили, что удобством новой схемы является фиксация курсов конвертаций валют по операциям на день оплаты. Новые правила Mastercard ничего не изменят для клиентов Альфа-банка, так как он не использует курсы платежных систем, а проводит прямую конвертацию валюты по собственному курсу, сказал его представитель (Альфа-банк отдает платежным системам столько, сколько она просит по своему курсу, а с клиента списывает по своему курсу. Разница бывает как в пользу банка, так и в пользу платежной системы. — РБК).
Планируемые Mastercard изменения в первую очередь выгодны тем путешественникам, которые расплачиваются долларовой или евровой картой в странах с валютой, подверженной сильной волатильности, например в ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Турции, России, считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Как отмечает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова, валютные карты (доллары, евро или иная валюта страны назначения) открывают опытные путешественники. Рублевыми картами за границей в основном расплачиваются те клиенты, которые путешествуют нечасто.
Зачем изменения нужны Mastercard
Mastercard могла пойти на этот шаг, так как на рынке появились различные финтех-решения с выгодными условиями конвертации валют по картам, которые составили конкуренцию международным платежным системам (МПС), объясняет Ракова. «Mastercard получит краткосрочное конкурентное преимущество, но, скорее всего, прочие МПС последуют ее примеру», — резюмировала она.
Остается открытым вопрос, кто должен нести риски в случае резкого скачка курса, рассуждает Обаева: «Раньше считалось, что за это должен платить сам держатель карты. Mastercard решила изменить это правило, но вряд ли она переложит риски на продавца. Скорее всего, их возьмут на себя банки или сама платежная система».
По правилам Visa конвертация валют происходит на дату процессирования (processing date), т.е. дату приема Visa клиринговой записи. Сама конвертация может производиться либо по рыночному курсу, либо по курсу, установленному регулирующим его правительственным учреждением.
Согласно стандартам платежной системы «Мир», по трансграничным операциям возможны два варианта применения курса конвертации: для межсистемного взаимодействия конвертация происходит по курсу, установленному в момент авторизации; при стандартном взаимодействии с иностранными банками-участниками — по курсу, установленному на операционный день обработки клиринга.
НСПК в данный момент не обсуждает планы по изменению этого порядка, сказал представитель компании. В Visa сообщили, что не комментируют изменения в правилах до их вступления в силу.