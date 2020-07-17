Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

С 11 августа при использовании карт Mastercard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа. Сейчас окончательная сумма покупки списывается спустя один—три дня

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Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в бюллетене платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам. РБК с ним ознакомился, подлинность документа подтвердили три источника на платежном рынке.

Сейчас конвертация при покупке товаров в валюте, отличной от той, в которой выпущена карта, происходит по курсу платежной системы на дату клиринга операции (расчета между банками), то есть курс действует на дату спустя несколько дней после проведения платежа. Из-за этого клиент может столкнуться со списанием более значительной суммы за товар или услугу, чем он предполагал заранее, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.

В письме Mastercard указывается, что платежная система внедряет изменения для улучшения потребительского опыта, обеспечивая прозрачность курса обмена валюты. Mastercard не ответила на запрос РБК.

Кто получит выгоду

Промсвязьбанку (ПСБ) известно об изменении правил платежной системы Mastercard, сообщил начальник управления платежных карт ПСБ Наталья Рогова. По ее словам, от банков не требуется проведения значительных настроек, так как изменения касаются внутреннего курса конвертации платежной системы.