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Иностранцы начали наращивать расходы в России

Крупнейшие банки оценили, как восстанавливаются расходы иностранцев в России в начале 2021 года. ВТБ фиксирует рост трат по сравнению с периодом до локдауна, Сбербанк отмечает, что они по-прежнему падают, но уже не так сильно
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Траты иностранцев в России в начале 2021 года постепенно восстанавливаются по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда эпидемия коронавируса уже шла полным ходом в Китае, но Россия и другие страны еще не начали массово закрывать границы. По данным Сбербанка, которые РБК предоставила его пресс-служба, общее падение трат иностранцев в январе составило 15% в годовом выражении, при том что на пике обвала (в апреле прошлого года) оно достигало 74%, а в марте, последнем месяце перед введением локдауна, — 19%. ВТБ, по словам его представителя, и вовсе видит рост расходов на 11% в сравнении с прошлым январем, до 2,4 млрд руб. В то же время в эквайринговой сети «Русского стандарта» (пятый по величине банк-эквайер в стране) общая сумма операций по иностранным картам снизилась на 54% относительно января 2020 года.

«Для большинства иностранных туристов границы нашей страны по-прежнему закрыты, однако в Россию постепенно возвращаются иностранные студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты. При этом приезжие, как и россияне, теперь все чаще выбирают банковскую карту для повседневных расчетов, снижая объем снятия наличных (на 12% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. — РБК)», — объясняет вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. По его мнению, этот тренд продолжится и после снятия ограничений на международный туризм, поэтому на горизонте ближайших лет объемы транзакций по картам иностранных банков могут превысить объемы средств, снимаемых в банкоматах.

«Объемы расходов граждан из отдельных зарубежных стран не только восстанавливаются, но и показывают значительный рост», — отметил представитель Сбербанка. Так, траты по картам стран СНГ в январе выросли на 88% год к году за счет трат в категории «одежда и обувь». «Эти цифры могут свидетельствовать о том, что приезжие из соседних стран сегодня посещают российские города в том числе для шопинга», — объяснил он. По мнению профессора РЭШ Олега Шибанова, иностранцам стало выгодно покупать одежду и обувь в России из-за курса рубля, который падал сильнее, чем многие другие валюты.

Как сократились траты иностранцев в 2020 году

Всего в 2020 году траты иностранцев в эквайринговой сети Сбербанка сократились на 45% в сравнении с 2019 годом. ВТБ зафиксировал падение их объема транзакций на 18%, до 23,2 млрд руб. По данным «Русского стандарта», общая сумма операций по иностранным картам в 2020 году снизилась на 23%. У Сбербанка спад активности держателей иностранных карт из-за рубежа начался в марте, у ВТБ — в апреле. По мере смягчения ограничений отставание становилось все меньше и «в декабре объем трат (почти 3 млрд руб.) уже превысил результат предыдущего года, правда, всего на 2,5%», отметили в ВТБ.

По данным Сбербанка, наибольшее падение расходов по иностранным картам наблюдалось в сфере туризма и авиаперевозок (на 69% год к году), наименьшее — в категориях «фастфуд и рестораны» (на 26%). Сильнее остальных расходы сократились у граждан Китая (минус 75%), Германии (62%) и США (47%), меньше всего — у граждан из стран СНГ (на 10%).

У Газпромбанка наименьший спад был зафиксирован в категориях «услуги связи» (8%) и «АЗС» (15%), наибольший — в категории «гостиницы» (90%), сообщил его представитель. «Русский стандарт» отмечает, что в некоторых категориях расходы иностранцев выросли на порядок: по операциям с ценными бумагами и брокерскими счетами — в 237 раз, по покупкам в «специализированных розничных магазинах» — в 58 раз, в категории «детская одежда и товары для детей» — в десять раз, в магазинах электроники — в четыре раза, на онлайн-развлечения — тоже в четыре раза.

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Держатели карт китайских банков восстанавливают в России активность значительно медленнее, чем владельцы других иностранных карт, говорит представитель ВТБ. По итогам 2020 года объем их транзакций в эквайринговой сети ВТБ снизился на 70% по сравнению с 2019 годом, до 243 млн руб. Наибольшее снижение — свыше 80% год к году — фиксировалось с апреля по октябрь. В ноябре-декабре темпы снижения сократились примерно до 65–68%, январь 2021 года показал схожую динамику. Сбербанк также отмечает, что траты граждан Китая по-прежнему ниже значений доковидного периода (-82% по сравнению с началом 2020 года). «Сейчас наблюдаем увеличение темпов восстановления китайского трафика, но незначительное, на низком уровне», — сказал представитель Газпромбанка.

В первом квартале 2019 года китайцы стали лидерами по тратам в России среди всех иностранцев, отчитывался ЦБ. Они же лидировали по темпам сокращения расходов в самом начале пандемии, которая начала распространяться по миру из Китая.

Автор
Евгения Чернышова
банки платежи карты пандемия
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