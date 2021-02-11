Иностранцы начали наращивать расходы в России

Крупнейшие банки оценили, как восстанавливаются расходы иностранцев в России в начале 2021 года. ВТБ фиксирует рост трат по сравнению с периодом до локдауна, Сбербанк отмечает, что они по-прежнему падают, но уже не так сильно

Фото: Global Look Press

Траты иностранцев в России в начале 2021 года постепенно восстанавливаются по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда эпидемия коронавируса уже шла полным ходом в Китае, но Россия и другие страны еще не начали массово закрывать границы. По данным Сбербанка, которые РБК предоставила его пресс-служба, общее падение трат иностранцев в январе составило 15% в годовом выражении, при том что на пике обвала (в апреле прошлого года) оно достигало 74%, а в марте, последнем месяце перед введением локдауна, — 19%. ВТБ, по словам его представителя, и вовсе видит рост расходов на 11% в сравнении с прошлым январем, до 2,4 млрд руб. В то же время в эквайринговой сети «Русского стандарта» (пятый по величине банк-эквайер в стране) общая сумма операций по иностранным картам снизилась на 54% относительно января 2020 года.

«Для большинства иностранных туристов границы нашей страны по-прежнему закрыты, однако в Россию постепенно возвращаются иностранные студенты, сотрудники международных компаний и трудовые мигранты. При этом приезжие, как и россияне, теперь все чаще выбирают банковскую карту для повседневных расчетов, снижая объем снятия наличных (на 12% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. — РБК)», — объясняет вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. По его мнению, этот тренд продолжится и после снятия ограничений на международный туризм, поэтому на горизонте ближайших лет объемы транзакций по картам иностранных банков могут превысить объемы средств, снимаемых в банкоматах.

«Объемы расходов граждан из отдельных зарубежных стран не только восстанавливаются, но и показывают значительный рост», — отметил представитель Сбербанка. Так, траты по картам стран СНГ в январе выросли на 88% год к году за счет трат в категории «одежда и обувь». «Эти цифры могут свидетельствовать о том, что приезжие из соседних стран сегодня посещают российские города в том числе для шопинга», — объяснил он. По мнению профессора РЭШ Олега Шибанова, иностранцам стало выгодно покупать одежду и обувь в России из-за курса рубля, который падал сильнее, чем многие другие валюты.

Как сократились траты иностранцев в 2020 году

Всего в 2020 году траты иностранцев в эквайринговой сети Сбербанка сократились на 45% в сравнении с 2019 годом. ВТБ зафиксировал падение их объема транзакций на 18%, до 23,2 млрд руб. По данным «Русского стандарта», общая сумма операций по иностранным картам в 2020 году снизилась на 23%. У Сбербанка спад активности держателей иностранных карт из-за рубежа начался в марте, у ВТБ — в апреле. По мере смягчения ограничений отставание становилось все меньше и «в декабре объем трат (почти 3 млрд руб.) уже превысил результат предыдущего года, правда, всего на 2,5%», отметили в ВТБ.