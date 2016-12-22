В Минфине отреагировали на идею Telegram о выпуске криптовалюты

Министерство финансов пока «ничего не может делать» в связи с возможным выпуском мессенджером Telegram собственной криптовалюты — этот вопрос находится вне регулирования законодательства России, сообщил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, пишет «Интерфакс».
Ранее, 8 января, о том, что созданный бывшим главой «ВКонтакте» Павлом Дуровым мессенджер планирует в марте создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту под названием Gram, со ссылкой на собственные источники сообщил портал TechCrunch.
При этом презентация блокчейн-проекта, якобы разработанного Telegram, появилась на Youtube-канале Z Ξ F I R Crypto News еще 21 декабря прошлого года. В описании к ролику говорилось, что о возможном выпуске мессенджером криптовалюты рассказал бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг.
РБК подтвердить подлинность этих данных не удалось: Павел Дуров не ответил на соответствующий запрос, однако спустя два дня после публикации презентации основатель Telegram указал в своем официальном аккаунте в Twitter, что все официальные объявления публикуются на сайте Telegram.org, а все остальное, скорее всего, является неправдой. К какому именно сообщению относилось это замечание, Дуров тогда не уточнил.
«Выпустит, и бог с ним, на здоровье», — отреагировал на возможный выпуск Telegram криптовалюты российский замминистра Алексей Моисеев. Ведомство, по его словам, только в феврале планирует внести в Госдуму законопроект, регламентирующий торговлю криптовалютами.
«Пока, как я уже сказал, у нас есть только законопроект, пока он не стал законом, мы вообще никак не можем ничего по этому поводу делать, решения никакого не имеется», — добавил Моисеев, подчеркнув, что «реагировать или не реагировать на те или иные события в этой сфере» власти смогут только тогда, когда «будет действовать закон о цифровых активах».
Также в конце декабря Моисеев сообщал о том, что Минфин и Банк России разработали законопроект о регулировании ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов). «Мы старались избежать соблазна отрегулировать оборот цифровых активов и привлечение средств с применением цифровых активов так, как мы регулируем финансовые рынки», — отмечал замминистра, уточняя, что в инициативе речь шла об определении криптовалюты как «иного имущества», а ICO представлялось как вид краудинвестинга (инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов).