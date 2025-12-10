Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на фондовые рынки

Выход новых серий ночью заставляет трейдеров не спать и приводит к снижению стоимости акций, заметили ученые из Великобритании. При этом эффект более выражен для акций с высокой капитализацией и ценой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Потеря сна, связанная с «запойным» просмотром сериалов, приводит к снижению стоимости акций. К такому выводу пришли ученые Арбаб Чима (Королевский университет Белфаста), Арман Эшраги (Кардиффский университет), Рагхавендра Рау (Кембриджский университет) и Циньвэй Ван (Кардиффский университет). Их исследование опубликовано на платформе Social Science Research Network.

Ученые заметили корреляцию между выходом новых эпизодов телесериалов со снижением активности на фондовом рынке. Они отмечают, что стриминги, например Netflix, выпускают новые релизы в ночное время, в связи с чем ночной просмотр сериалов может затрагивать большое количество трейдеров и оказывать влияние на рынки.

«Сонные инвесторы менее склонны принимать решения о покупке акций на следующий день, поскольку покупка требует больше когнитивных усилий, чем продажа», — сказано в результатах исследования.

Этот эффект ярче всего проявляется в первые полчаса работы биржи, вторую волну фиксируют около 14:00, когда сонливость ощущается сильнее всего.

Способа точно измерить, сколько трейдеров не спят, пытаясь за одну ночь посмотреть новый сезон популярного сериала, нет, но ученые предполагают, что таких немало, основываясь на данных за последние десятилетия. Так, когда Netflix выпустил второй сезон «Очень странных дел», все девять эпизодов сразу посмотрели 361 тыс. подписчиков в течение 24 часов после выхода, а за три дня сезон набрал 15,8 млн просмотров.

«Мы обнаружили, что рыночная доходность значительно снижается в дни, следующие за популярными ночными шоу. <...> В среднем индекс S&P 500 падает примерно на 0,25% в день, следующий за этими шоу. Ежегодное снижение рыночной доходности в совокупности составляет около 2,3%, исходя из того, что каждый год выходит в среднем 10 популярных шоу», — говорится в работе.

Авторы отмечают, что большинство других исследований влияния недостатка сна на финансовые рынки фокусируется на так называемой аномалии перехода на летнее время. Согласно некоторым выводам, рыночная доходность остается относительно низкой в течение недели после перевода часов вперед, поскольку трейдерам с нарушенными циркадными ритмами может потребоваться больше времени для обработки новостей, также они более склонны к риску. Однако эти данные вызывают дискуссии, в том числе из-за того, что ограничено местным рынком.

Как отмечает Financial Times, предыдущие исследования показывали, что от усталости трейдеров больше «страдают» небольшие компании, возможно, из-за того, что они привлекают большую долю розничных игроков, которые более склонны торговать на эмоциях. Однако авторы этого исследования приходят к противоположному выводу: «эффект следующего дня» наиболее выражен для акций с большей рыночной капитализацией и более высокой долей институциональной собственности.

Это может быть связано с тем, что профессиональные инвесторы в целом спят меньше обычных людей и потому у них может быть меньше времени на просмотр нескольких новых серий подряд, предполагают ученые. Свою роль в этом также может играть желание сократить дилинговые издержки: опытные трейдеры предпочитают продавать акции с высокой капитализацией, так как у них самые низкие спреды между покупкой и спросом и самые низкие брокерские расходы.

«Мы обнаружили различия во влиянии недосыпания в разных секторах, что означает, что искушенные институциональные инвесторы подвержены растущей культурной тенденции смотреть телевизор допоздна, которая влияет на их когнитивные способности. <...> Мы предполагаем, что асимметричное распределение когнитивных ресурсов недосыпающими инвесторами при принятии решений о покупке и продаже дает новое объяснение более низкой доходности», — считают авторы исследования.