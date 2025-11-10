FT рассказала, как доллар пережил «шок Трампа»

Показатели волатильности доллара опустились до минимума с момента перед президентскими выборами 2024 года в США, сообщает Financial Times. Валютные рынки перестали реагировать на «шок Трампа», вызванный скачками курса после возвращения республиканца в Белый дом.

По данным CME Group, ожидания колебаний доллара к евро и иене снизились до самого низкого уровня более чем за год. Индекс доллара, отражающий его курс к корзине мировых валют, восстановил часть утраченных позиций и приблизился к уровням прошлой осени.

Инвесторы и аналитики связывают стабилизацию рынка с соглашениями США с крупными торговыми партнерами, такими как ЕС и Китай, и завершением цикла снижения ставок крупнейшими центробанками.

«Мир учится жить с Трампом. Инвесторы научились относиться к заголовкам новостей с долей скепсиса», — заявил Крис Тернер, руководитель отдела рыночных исследований ING.

Весной курсы валют резко колебались на фоне заявлений Трампа о пошлинах и опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы, напоминает FT. Однако с лета доллар постепенно укрепляется вместе с ростом фондовых индексов США. Инвесторы отмечают возвращение «традиционных факторов» формирования курса, в том числе различий в процентных ставках.

Трамп накануне назвал противников пошлин «дураками», и заявил, что США получают триллионы долларов и вскоре будут выплачивать свой госдолг в размере $37 трлн. Он также пообещал заплатить всем американцам, кроме тех, кто имеет высокий доход, по $2 тыс. из средств, которые страна получила с таможенных тарифов. Хотя власти утверждают, что пошлины платят иностранные поставщики, большая часть расходов ложится на американских импортеров, отмечал NPR. В конечном итоге по крайней мере с частью расходов столкнутся и потребители — из-за более высоких цен.

Администрация США изучает способы продвижения доллара в качестве основной валюты для других стран, чтобы противостоять попыткам Китая снизить глобальную роль американской валюты.