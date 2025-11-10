 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

FT рассказала, как доллар пережил «шок Трампа»

Евро/Доллар EUR/USD

Показатели волатильности доллара опустились до минимума с момента перед президентскими выборами 2024 года в США, сообщает Financial Times. Валютные рынки перестали реагировать на «шок Трампа», вызванный скачками курса после возвращения республиканца в Белый дом.

По данным CME Group, ожидания колебаний доллара к евро и иене снизились до самого низкого уровня более чем за год. Индекс доллара, отражающий его курс к корзине мировых валют, восстановил часть утраченных позиций и приблизился к уровням прошлой осени.

Инвесторы и аналитики связывают стабилизацию рынка с соглашениями США с крупными торговыми партнерами, такими как ЕС и Китай, и завершением цикла снижения ставок крупнейшими центробанками.

США задумались над усилением влияния доллара для противодействия Китаю
Экономика
Фото:Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images

«Мир учится жить с Трампом. Инвесторы научились относиться к заголовкам новостей с долей скепсиса», — заявил Крис Тернер, руководитель отдела рыночных исследований ING.

Весной курсы валют резко колебались на фоне заявлений Трампа о пошлинах и опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы, напоминает FT. Однако с лета доллар постепенно укрепляется вместе с ростом фондовых индексов США. Инвесторы отмечают возвращение «традиционных факторов» формирования курса, в том числе различий в процентных ставках.

Трамп накануне назвал противников пошлин «дураками», и заявил, что США получают триллионы долларов и вскоре будут выплачивать свой госдолг в размере $37 трлн. Он также пообещал заплатить всем американцам, кроме тех, кто имеет высокий доход, по $2 тыс. из средств, которые страна получила с таможенных тарифов. Хотя власти утверждают, что пошлины платят иностранные поставщики, большая часть расходов ложится на американских импортеров, отмечал NPR. В конечном итоге по крайней мере с частью расходов столкнутся и потребители — из-за более высоких цен.

Администрация США изучает способы продвижения доллара в качестве основной валюты для других стран, чтобы противостоять попыткам Китая снизить глобальную роль американской валюты.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп американский доллар Экономика пошлины Доллар
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

