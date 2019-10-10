Система быстрых платежей от ЦБ и MasterCard запустят переводы за границу

MasterCard и НСПК хотят внедрить в Систему быстрых платежей Центробанка трансграничные переводы в Великобританию и другие страны Европы. Пока что переводы для клиентов системы доступны только внутри России

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MasterCard и Национальная система платежных карт (НСПК, оператор российской платежной системы «Мир») планируют запустить переводы за границу через Систему быстрых платежей (СБП) Центробанка. Компании подписали соглашение о сотрудничестве на форуме «Финополис» в Сочи, и создадут для его реализации рабочую группу, передает корреспондент РБК.

Трансграничные переводы станут следующим этапом в реализации стратегии построения СБП и будут способствовать развитию безналичной экономики в России, отмечается в пресс-релизе НСПК.

Сейчас переводы через СБП доступны всем клиентам российских системно значимых банков. Единственный банк, не подключившийся к ней, — Сбербанк, развивающий собственную систему онлайн- и мобильных платежей. Однако по закону к СБП обязаны подключиться все банки. ЦБ работает со Сбербанком, чтобы подключить его в «максимально быстрые сроки», заявила на форуме «Финополис» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Работа с НСПК позволит интегрировать СБП в глобальную экосистему мгновенных платежей Mastercard, считает глава Masterсard в России Алексей Малиновский. «НСПК и Masterсard объединяют усилия для того, чтобы предоставить клиентам банков — участников СБП возможность в дальнейшем осуществлять быстрые межбанковские трансграничные переводы, что отвечает их растущим ожиданиям ко всем видам платежей — от ежедневных переводов с карты на карту до бизнес-расчетов», — сказал гендиректор НСПК Владимир Комлев.

СБП не хватало возможности трансграничных операций, отметила на сессии «Финополис» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Клиенты хотят переводить в разные страны, переводить не по карточке, а со счета на счет. Очень быстро и очень дешево. Я надеюсь, что это соглашение позволит сделать перевод из России в разные страны, где MasterCard имеет уже такие системы быстрых платежей, мало того что очень быстрым, фактически онлайн, но и дешевым», — подчеркнула она.