СК попросил заочно арестовать экс-совладельцев Промсвязьбанка Ананьевых

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы обвиняются в растрате в особо крупном размере, также их бывший банк подал против них несколько исков

Алексей Ананьев (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. Бизнесмены обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка до декабря 2017 года. Тогда ЦБ ввел в нем временную администрацию. Алексей возглавлял совет директоров, Дмитрий — правление. Спустя неделю после введения временной администрации Центробанк обратился в правоохранительные органы с материалами о действиях менеджмента ПСБ, которые имели признаки незаконных. Речь шла о том, что часть кредитных досье на 109 млрд руб. пропала или была уничтожена. В ЦБ также сообщали о попытке вывода средств по сложной схеме накануне введения санации. Почти сразу после введения временной администрации Дмитрий Ананьев уехал из России. Алексей Ананьев также покинул страну, однако в январе 2018 года возвращался в Россию и заявлял об отсутствии планов уезжать.

Промсвязьбанк подал к экс-владельцам несколько исков в Арбитражный суд, самый крупный — на 282 млрд руб. В рамках обеспечительных мер по этим тяжбам суд наложил арест на имущество Ананьевых. В частности, речь идет о здании и коллекции музея Института русского реалистического искусства в Москве, о более чем 50 объектах недвижимости, самолетах и автомобилях.