«Ведомости» узнали имя нового главы банка «Возрождение»

Возглавить «Возрождение» может член правления ВТБ и глава БМ-банка Геннадий Солдатенков. ВТБ ведет переговоры о покупке «Возрождения» по просьбе ЦБ, однако сделка пока не оформлена

Геннадий Солдатенков (Фото: Николай Цыганов / «Коммерсантъ»)

Новым главой банка «Возрождение» может стать член правления ВТБ Геннадий Солдатенков, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники как в одном, так и во втором банке. О том, что «Возрождением» будет руководить Солдатенков, знает еще один близкий к банку собеседник «Ведомостей».

Солдатенков с 2011 по 2015 год работал первым зампредом правления Банка Москвы, после того как его купил ВТБ. Затем, после присоединения Банка Москвы к ВТБ и переименования его в БМ-банк, он стал его президентом и председателем правления. С конца 2016 года Солдатенков входит в правление ВТБ.

О том, что ВТБ может приобрести «Возрождение», в мае 2018 года сообщал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, подумать о такой сделке ВТБ попросил Банк России. Он также сообщил, что помимо «Возрождения» в сферу интересов ВТБ могут войти некоторые региональные банки.

Костин также говорил, что «Возрождение» можно приобрести по цене меньше, чем составляет капитал банка (по итогам первого квартала 2018 года собственный капитал «Возрождения» составлял 24,5 млрд руб.).

В начале июня «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщали, что переговоры о покупке «Возрождения» вышли на «финишную прямую», однако официально о сделке до сих пор не объявлялось. Старший вице-президент госбанка Дмитрий Пьянов отмечал, что переговоры «по приобретению некоторых банковских организаций» пока не завершились «подписанием юридически значимых документов».

ВТБ отказался прокомментировать «Ведомостям» «вероятные кадровые назначения» до решения о покупке «Возрождения». В банке также отметили, что параметры сделки ​еще обсуждаются, говорится в ответе госбанка. Представитель «Возрождения» на запрос газеты не ответил, получить комментарии предправления «Возрождения» Марка Нахмановича изданию также не удалось.

Банк «Возрождение» до декабря 2017 года принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, они же контролировали попавший под санацию Промсвязьбанк.

После санации Промсвязьбанка ЦБ предписал Ананьевым снизить свою долю в банке до 10%, при этом регулятор подчеркивал, что претензий к самому банку нет. В итоге у Дмитрия Ананьева и связанных с ним компаниях (их шесть) осталось по состоянию на 5 февраля 52,72% «Возрождения».