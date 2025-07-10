Россияне оценили, сколько смогут прожить без зарплаты

Сбережений у россиян хватит в среднем на 4 месяца без зарплаты

24% имеющих накопления россиян смогут продержаться без зарплаты на накоплениях от 1 до 2 месяцев. Больше года прожить смогут 6%. У 38% россиян накоплений нет вообще

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Накоплений россиян хватит в среднем на 4 месяца жизни без зарплаты. При этом почти 40% населения не имеет никаких сбережений, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос был проведен с 30 июня по 8 июля 2025 года среди 1600 экономически активных граждан старше 18 лет.

Согласно данным опроса, 38% россиян не имеют никаких сбережений.

Среди тех, кто все же смог сформировать «подушку безопасности»:

13% смогут прожить без зарплаты меньше месяца;

24% — от одного до двух месяцев;

12% — от трех до шести месяцев;

7% — от полугода до года;

и лишь 6% — более года.

Исследование также показало, что 78% граждан следят за своими финансами, а 80% планируют свои доходы и расходы. Почти половина опрошенных рассчитывают свои финансы на полгода вперед.

«В целом за последнее время россияне стали внимательнее относиться к своим финансам — по сравнению с аналогичным исследованием 2023 года увеличилось число тех, кто ведет финансовый учет (+12 процентных пунктов) и планирует свой бюджет (+10 процентных пунктов)», — отметили исследователи.

Чаще за финансами следят мужчины, чем женщины. Они планируют траты на более длительный срок и высоко оценивают свою финансовую грамотность.

В прошлом году 15% россиян среди тех, у кого были накопления, говорили, что их хватит на срок от трех до шести месяцев, а 12% — на полгода и больше, 27% — для жизни в течение трех и более месяцев, говорилось в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь» (есть у РБК).