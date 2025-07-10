Россияне оценили, сколько смогут прожить без зарплаты
Накоплений россиян хватит в среднем на 4 месяца жизни без зарплаты. При этом почти 40% населения не имеет никаких сбережений, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).
Опрос был проведен с 30 июня по 8 июля 2025 года среди 1600 экономически активных граждан старше 18 лет.
Согласно данным опроса, 38% россиян не имеют никаких сбережений.
Среди тех, кто все же смог сформировать «подушку безопасности»:
- 13% смогут прожить без зарплаты меньше месяца;
- 24% — от одного до двух месяцев;
- 12% — от трех до шести месяцев;
- 7% — от полугода до года;
- и лишь 6% — более года.
Исследование также показало, что 78% граждан следят за своими финансами, а 80% планируют свои доходы и расходы. Почти половина опрошенных рассчитывают свои финансы на полгода вперед.
«В целом за последнее время россияне стали внимательнее относиться к своим финансам — по сравнению с аналогичным исследованием 2023 года увеличилось число тех, кто ведет финансовый учет (+12 процентных пунктов) и планирует свой бюджет (+10 процентных пунктов)», — отметили исследователи.
Чаще за финансами следят мужчины, чем женщины. Они планируют траты на более длительный срок и высоко оценивают свою финансовую грамотность.
В прошлом году 15% россиян среди тех, у кого были накопления, говорили, что их хватит на срок от трех до шести месяцев, а 12% — на полгода и больше, 27% — для жизни в течение трех и более месяцев, говорилось в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь» (есть у РБК).
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