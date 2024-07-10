«Траст» подал заявление о банкротстве Рубена Аганбегяна

«Траст» просит суд признать банкротом Рубена Аганбегяна, претензии к которому возникли после санации «Открытия». Аганбегян должен гасить долги за счет доходов с имущества, но скрыл часть недвижимости и счетов, заявляют в «Трасте»

Рубен Аганбегян (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Банк непрофильных активов «Траст» подал заявление о признании банкротом экс-президента банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна, ныне работающего в инфраструктурной компании «Нацпроектстрой», следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявление было подано 18 июня, его рассмотрение запланировано на 18 июля.

Аганбегян работал в «Открытии» еще до того, как ЦБ изъял банк у бывших собственников и санировал его. Впоследствии регулятор, обнаруживший «дыру» в кредитной организации и закрывавший ее за счет своих средств, подал иск к экс-владельцам и топ-менеджерам банка на рекордную сумму 289,5 млрд руб. В 2020 году московский арбитраж удовлетворил иск, вышестоящие инстанции сохранили решение в силе. Аганбегян был одним из ответчиков по этому иску. В конце 2021 года «Открытие» и Аганбегян договорились заключить мировое соглашение по этим претензиям и сделали это в 2022 году. Условия соглашения не раскрывались.

Но сейчас «Рубен Аганбегян не исполняет условия мирового соглашения, заключенного по делу о взыскании 289,5 млрд рублей убытков с бывших топ-менеджеров «ФК Открытие», сообщил РБК представитель «Траста» — банка, который аккумулировал непрофильные активы санированных ЦБ банковских групп и, в том числе, стал правопреемником «Открытия» по этому иску.

«По условиям заключенного в 2022 году мирового соглашения Аганбегян должен был погасить долг перед «ФК Открытие» частично за счет средств от продажи своего имущества, а частично выплачивать из своего регулярного дохода. По имеющейся у «Траста» информации, Рубен Аганбегян занимает одну из руководящих должностей в строительном холдинге ГК «Нацпроектстрой». В 2023 году проверка о добросовестном исполнении соглашения выявила, что должник скрыл несколько своих объектов недвижимости, в частности, апартаменты в Нью-Йорке (США), а также счета в иностранных банках (в США, Латвии, Армении)», — заявили в «Трасте».

«Банк непрофильных активов направил несколько запросов Рубену Аганбегяну с требованием прокомментировать сокрытые активы и выплатить средства от их реализации, но ответа не получил. В этой связи «Траст» оставляет за собой право использовать все доступные инструменты по работе с просроченным долгом», — добавили там.

Аганбегян также «является одним из ответчиков по делу о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Открытие Холдинг» в размере 916 млрд руб.», напомнили в «Трасте», добавив, что часть имущества топ-менеджера арестована по распоряжению суда. В марте московский арбитраж арестовал имущество Аганбегяна и других бывших руководителей «Открытия», обеспечительные меры, как писало «РИА Новости», также затронули 13 земельных участков и дом в Подмосковье, московскую квартиру и другую недвижимость супруги Аганбегяна Вероники Мисютиной. Такое решение принято по заявлению конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» — структуры, ранее владевшей банком «Открытие», — и направлено на привлечение к субсидиарной ответственности бывших владельцев банка (Аганбегян также был в нем миноритарным акционером).

«Совокупность судебных дел с участием Рубена Аганбегяна создает предпосылки для проведения в отношении него проверки компетентными органами», — сказал РБК представитель «Траста».

Рубен Аганбегян и представитель «Нацпроектстроя» не ответили на запросы РБК.

«Открытие» и «Траст» уже несколько лет пытаются взыскать ущерб с бывших собственников «Открытия». Помимо Аганбегяна, претензии касаются, в частности, основателя «Открытия» Вадима Беляева. Иск к нему подавали и в США, куда переезжал Беляев, но суд отказался его рассматривать. В России, помимо иска на 289 млрд руб., к Беляеву есть претензии «Траста» на 156,6 млрд руб. — в декабре прошлого года суд решил взыскать эту сумму с бизнесмена. Среди других ответчиков по иску на 289 млрд руб. — бывшие топ-менеджеры «Открытия» Евгений Данкевич, Елена Будник и Геннадий Жужлев.