«Русский стандарт» Тарико возобновил погашение долгов перед «Трастом»

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Холдинг «Русский стандарт» Рустама Тарико вернулся к исполнению обязательств перед банком «Траст», сообщил в интервью РБК предправления кредитной организации Александр Соколов.

«Просрочки по платежам были, но сейчас они погашены. Группа Рустама Тарико снова в графике, который исполняется», — сказал топ-менеджер.

«Компания осуществляет платежи по обязательствам перед банком «Траст» на регулярной основе, согласно договоренностям», — прокомментировал представитель «Русского стандарта».

О проблемах с погашением кредитов структурами Тарико «Траст» сообщил осенью 2022 года, а летом 2023-го пригрозил подать на банкротство ЗАО «Компания «Русский стандарт» — основной компании холдинга бизнесмена и мажоритарного акционера банка «АО «Русский стандарт».

«Траст» с 2018 года работает с проблемными кредитами и активами, которые были переданы ему в результате санации трех банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Структуры Тарико имели обязательства перед Бинбанком, это были в том числе кредиты на развитие водочного бизнеса предпринимателя. В мае 2020 года долги «Русского стандарта» перед «Трастом» оценивались в $85,7 млн. Стороны договорились об их реструктуризации, остаток долга сократился примерно до $50 млн по состоянию на осень 2022 года. График платежей рассчитан до конца 2023 года.

«Мы вернулись в режим реструктуризации. Рассчитываем, что платежи продолжат поступать в срок, и нам не придется применять альтернативную стратегию», — сказал Соколов. Он уточнил, что условия реструктуризации кредитов не пересматривались. Паузу в обслуживании кредитов структурами Тарико топ-менеджер связал с влиянием санкций.

«Господин Тарико владеет международным водочным бизнесом и испытывает сложности из-за геополитического кризиса. Мы понимали, что он столкнулся с санкциями, заморозками активов, а также с невозможностью провести транзакции через отдельные иностранные банки. Все это периодически приводит к кассовому разрыву. Понимая обстоятельства, мы знали, что красное сальдо временное, и платеж поступит. Так и произошло», — прокомментировал Соколов.