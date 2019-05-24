ФАС обеспокоилась огосударствлением банковского сектора

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,47 -0,38 EUR Бирж. 72,16 -0,36 Brent 68,80 +1,47% USD Нал. 65,04 64,18 EUR Нал. 72,75 71,81 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1196 +0,0020 BTC/USD Бирж. 8 023,60 +154,80 IMOEX 2 637,94 +0,74% RTSI 1 288,95 +1,06% DJIA 25 490,47 -1,11% Nasdaq 7 628,28 -1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Сбербанк ₽323 (+37,22%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,02%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+66,22%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,55%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Сбербанк ₽323 (+37,22%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,02%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+66,22%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,55%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 12:37
«Норникель» и «Другая среда» проведут закрытую вечеринку для гостей ПМЭФ Партнерский материал, 16:01 «Бесславный конец премьер-министра»: иностранные СМИ об отставке Мэй Политика, 15:49 Глава правительства Украины подал заявление об отставке Политика, 15:45 Самолет ВМС Германии заметили около Калининградской области Общество, 15:41 Альфа-банк подал пять исков против Хотина Финансы, 15:39 Хоккейный клуб Тимченко и Ротенберга сменил владельцев Спорт, 15:34 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 15:29 ФАС обеспокоилась огосударствлением банковского сектора Экономика, 15:29 В мечети в Кабуле произошел взрыв Общество, 15:29 62 депутата Рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента Политика, 15:27 Акционеры переизбрали Грефа главой Сбербанка Финансы, 15:22 У сотрудников Росреестра Дагестана нашли недвижимость на ₽20 млрд Общество, 15:12 Минпросвещения отреагировало на флешмоб школьников во Владивостоке Общество, 15:11 Отставка Терезы Мэй и будущее Brexit. Что важно знать Политика, 15:07
Экономика ,  
0 
ФАС обеспокоилась огосударствлением банковского сектора
ФАС России обеспокоена огосударствлением банковского сектора, заявил глава ведомства Игорь Артемьев. Это толкает Россию еще больше к «государственному монополистическому капитализму»
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обеспокоена огосударствлением национального банковского сектора. «Это естественный процесс, это еще больше нас подталкивает к государственному монополистическому капитализму, — заявил Игорь Артемьев на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в Москве. — А государственно-монополистическая экономика — не демократия, как известно из истории».

Артемьев отметил, что идет огосударствление всей экономики, однако в первую очередь это касается тех секторов, в которых Россия вынуждена отвечать на западные санкции:

  • информационные технологии (ИT);
  • оборонная безопасность;
  • банковский сектор.

Государство увеличивает свое присутствие в стратегических сферах, исходя из соображений безопасности, однако это может вызвать ряд негативных эффектов — недобросовестную конкуренцию, навязывание клиентам невыгодных условий и т.д., сказал глава ФАС.

Для снижения негативных последствий, по словам Артемьева, необходимо реализовывать программу развития конкуренции в банковском секторе, которая была принята в середине прошлого года после многочисленных обращений банкиров в ФАС. Документ предполагает в том числе конкурентный доступ кредитных организаций к субсидиям из государственного бюджета по нескольким видам льготного финансирования. Это должно выравнять условия ведения бизнеса для крупных игроков и небольших банков.

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70% «по многим экспертным оценкам», отмечала ФАС в ежегодном докладе о состоянии конкуренции в России.

Согласно докладу Центробанка «Итоги десятилетия 2008–2017 годов в российском банковском секторе», опубликованном ЦБ в июне прошлого года (.pdf), доля активов российских банков, контролируемых государством, за десять лет выросла с 40,2 до 58,5%.

Выросла с 3,8 до 12,2% доля активов банков, проходящих процедуру финансового оздоровления. С 2017 года финансовым оздоровлением банков ЦБ занимается не напрямую, а через свою дочернюю организацию — Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Как сообщала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме в апреле 2019 года, с середины 2017-го по 2019 год Центробанк выделил ФКБС на санацию банков 2,3 трлн руб. (из них 800 млрд руб. — это вложения в капитал).

В прошлом году Центробанк отозвал лицензии у 57 банков, в 2017 году — у 47 банков. Причинами стали нарушения банковского законодательства, а также проблемы, связанные с нехваткой собственных средств и капитала. Многие банки прекратили свое существование, другие вошли в состав более крупных, что вызвало предположения, что регулятору проще осуществлять контроль над меньшим количеством более крупных банков.

Автор: Ксения Назарова
Теги: ФКБС, Центробанк, Федеральная антимонопольная служба, банковский сектор
Материалы по теме
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Финансы
ФАС объяснила предложение отменить НДС для онлайн-магазинов
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter