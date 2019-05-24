ФАС обеспокоилась огосударствлением банковского сектора

ФАС России обеспокоена огосударствлением банковского сектора, заявил глава ведомства Игорь Артемьев. Это толкает Россию еще больше к «государственному монополистическому капитализму»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обеспокоена огосударствлением национального банковского сектора. «Это естественный процесс, это еще больше нас подталкивает к государственному монополистическому капитализму, — заявил Игорь Артемьев на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в Москве. — А государственно-монополистическая экономика — не демократия, как известно из истории».

Артемьев отметил, что идет огосударствление всей экономики, однако в первую очередь это касается тех секторов, в которых Россия вынуждена отвечать на западные санкции:

информационные технологии (ИT);

оборонная безопасность;

банковский сектор.

Государство увеличивает свое присутствие в стратегических сферах, исходя из соображений безопасности, однако это может вызвать ряд негативных эффектов — недобросовестную конкуренцию, навязывание клиентам невыгодных условий и т.д., сказал глава ФАС.

Для снижения негативных последствий, по словам Артемьева, необходимо реализовывать программу развития конкуренции в банковском секторе, которая была принята в середине прошлого года после многочисленных обращений банкиров в ФАС. Документ предполагает в том числе конкурентный доступ кредитных организаций к субсидиям из государственного бюджета по нескольким видам льготного финансирования. Это должно выравнять условия ведения бизнеса для крупных игроков и небольших банков.