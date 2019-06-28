Аналитики увидели переток капитала в пользу более богатых клиентов банков

Средства россиян, размещенные на депозитах и инвестиционных продуктах, в 2018 году выросли, оценил Frank RG. Аналитики отметили, что финансовый капитал перераспределился и в основном сосредоточен у более обеспеченных клиентов

Фото: Олег Яковлев / РБК

На фоне падения реальных доходов населения в России растет объем средств, размещенных на депозитах и в инвестиционных продуктах в банках и инвестиционных компаниях. Финансовый капитал теперь в основном находится на счетах обеспеченных клиентов — с накоплениями более 4 млн руб. Данные об этом содержатся в исследовании Frank RG «Premium banking в России 2019», поступившем в РБК.

Frank RG проанализировал данные 13 крупных банков и распределил российских клиентов старше 18 лет на две группы, исходя из размера их капитала (средства, размещенные на депозитах и в инвестиционных продуктах). В качестве отсечки эксперты выбрали капитал на уровне 4 млн руб. Доля клиентов с капиталом ниже 4 млн руб. по объему средств, которые они держат в банках, еще в 2017 году преобладала (53%), но в 2018 году снизилась до 48,6%. Капитал концентрируется у более обеспеченной категории — ее доля выросла с 47 до 51,4%.

Всего за 2018 год общий капитал вырос на 13%: на депозитах — на 10% (данные ЦБ), в инвестиционных продуктах — на 36%.

«Средний класс сокращает свою долю в финансовом капитале России, и это нужно учитывать при стратегическом планировании развития премиум-сервиса в банках», — пояснила проектный директор Frank RG Любовь Прокопова. По ее словам, клиентский сегмент с финансовым капиталом от 4 млн до 60 млн руб. — целевой для премиум-банкинга.

Капитал свыше 4 млн руб. есть лишь у 705,6 тыс. человек, а к менее обеспеченным клиентам Frank RG относит 111,3 млн человек. Причем только 4 млн человек имеют свободный финансовый капитал более 1 млн руб. Тем временем количество премиальных банковских клиентов за 2018 год выросло на 16%, до 2,7 млн человек, следует из данных Frank RG.