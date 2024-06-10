ВТБ с 11 июня увеличит до 60% первоначальный взнос по ипотеке на новостройки

ВТБ увеличит до 60% первый взнос по льготной ипотеке на новостройки

ВТБ с 11 июня повышает размер первоначального взноса по программам льготной ипотеки. Решение объяснили в том числе высокой ключевой ставкой ЦБ (16%). Первый взнос по льготной ипотеке под 8% вырастет с 30,1 до 60,1%

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

ВТБ с 11 июня повысит размер первоначального взноса по льготным программам ипотеки, говорится в поступившем в РБК сообщении банка.

Речь идет об ипотечной программе для покупки новостройки с господдержкой, дальневосточной, арктической и IT-ипотеках. Одобренные до 11 июня заявки будут действительны по старым условиям. Изменения не затронут программы по индивидуальному жилищному строительству и объектам на проектном финансировании.

«Решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка. Ключевая ставка сохраняется на высоком уровне, регулятор стремится «охладить» рынок, льготная программа-2020, скорее всего, завершит действие в июле», — сказано в сообщении.

В ВТБ допустили, что такое решение могут принять и другие банки.

В call-центре банка сообщили «Интерфаксу», что первоначальный взнос по льготной ипотеке под 8% (действует до 1 июля 2024 года) вырастет с 30,1 до 60,1%, по дальневосточной, арктической ипотеке и IT-ипотеке взнос увеличится с 20,1 до 30,1%.

В конце мая ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке без господдержки. Минимальная ставка теперь составит от 17,5% годовых при первоначальном взносе свыше 30%, крупном размере ссуды, а также если клиент подключит услугу комплексного страхования, подтвердит доход и занятость.

Изменения затронули и ипотеку на покупку нежилых помещений: банк повысил ставку до 18,6% для покупки машино-мест и кладовок, до 19,1% — для коммерческих помещений.

В начале июня о повышении ставки по основным программам рыночной ипотеки заявил «Сбер». Там минимальная ставка составит от 17,6% по программам «Военная ипотека» и «Ипотека на новостройку», «Ипотека на вторичное жилье», «Ипотека на строительство дома» (от 18,2%). Также банк решил поменять ставки по потребительским кредитам. «Диапазон процентных ставок составит от 17,9 до 39,9%», — рассказали в кредитной организации.

Повышение ставок не затронет программы с господдержкой, добавили там. «Сбер» объяснил решение повысить ставки роста доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. С декабря 2023 года она сохраняется на уровне 16%, в начале июня Банк России вновь решил ее не менять.