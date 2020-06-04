Банки заметили отставание Москвы от регионов в восстановлении потребления

Газпромбанк в период ограничений фиксировал снижение трат клиентов в некоторые недели до 40% по сравнению с периодом февраля-марта. В конце мая объем трат клиентов в Москве и Московской области был ниже на 24%, а в целом по России — всего на 10%, чем до введения режима самоизоляции. По сравнению с периодом ограничений расходы после 12 мая в целом выросли на 26%. МКБ в мае отмечает прирост трат на 17% по отношению к апрелю. Совкомбанк — на 10% по картам рассрочки «Халва» как в Москве, так и в регионах по сравнению с карантинным периодом.

По словам руководителя управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максима Степочкина, в мае клиенты стали возвращаться к привычной модели потребления, которая включает расходы на транспорт, одежду и обувь. При этом финансовое поведение клиентов изменилось: опрос банка показал, что многие покупатели начали отказываться от наличных в пользу банковских карт, также значительно вырос интерес к бесконтактной технологии оплаты, меняется и сберегательная модель — наблюдается высокий спрос на карты с кешбэком.

Единственный банк из ответивших, который пока не наблюдает роста объема трат держателей своих карт, — это Промсвязьбанк. По структуре майских операций 42% пришлось на снятие наличных, что сопоставимо с показателем апреля (40%). Доля переводов и покупок в интернете выросла с 15% до 25%, сообщили там.

Как изменились обороты продавцов товаров и услуг

Представитель Тинькофф банка, который входит в топ-4 крупнейших российских эквайеров, рассказал, что падение оборотов в торговле было зафиксировано на первой неделе апреля — на 60% по сравнению с февральским недельным уровнем. Сразу после этого в целом по России еженедельно обороты прирастали ориентировочно на 10%, после 12 мая темпы увеличились до 20% в неделю. На данный момент обороты в регионах практически вернулись на уровень февраля (снижение к февралю составляет всего 5%). В Москве еженедельный рост и в апреле, и в мае был слабым — всего 2-3%. Другой тренд фиксируется эквайринговой сетью банка «Русский стандарт» (входит в топ-5 по стране): с 12 по 31 мая сумма покупок увеличилась на 30%, число операций — на 22% по сравнению с таким же периодом апреля. В Москве за этот период оборот вырос на 29%, количество покупок — на 32%.

Согласно данным оператора фискальных данных «Первого ОФД» (входит в группу ВТБ), число среднедневных оплат по картам с 12 мая по 21 мая выросло на 19% по сравнению с периодом 30 марта — 11 мая, объем трат по картам — на 18%. Примерно также выросла оплата наличными: число — на 19%, объемы трат — на 24%.

С 12 мая оборот малого и среднего бизнеса за неделю вырос на 10 п.п., до 60% от уровня начала марта. На последней неделе мая выручка МСБ уже достигла 69%, подсчитали в ИТ-компании «Эвотор», добавив, что в Москве рост гораздо скромнее: на первой нерабочей неделе оборот МСБ упал до 22% от докризисного и к последней неделе мая едва достиг 36%.

Долгий режим самоизоляции и снижение покупательной способности населения внесли колоссальные коррективы в потребительское поведение россиян, говорит совладелец консалтинговой компании Unusual Concepts Олег Дмитриев: многие привычки (посещение кафе, торговых центров и т.п.) могут уйти в прошлое до времен массовой вакцинации от коронавируса. «Перестройка процессов и команд сейчас становится главным условием выживания предприятий, особенно среди тех, кто не был силен в дистанционном обслуживании», — отмечает он.

Что растет и что падает

По данным крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (ежедневно обрабатывает около 40 млн кассовых чеков с более 900 тыс. касс по стране), во второй половине мая 2020 года рост продаж отмечается в следующих категориях:

строительство и дачи. Объем продаж в денежном выражении вырос на 13% по сравнению с маем 2019 года, число покупок — на 14% (по сравнению со второй половиной апреля на 19% и 12% соответственно). По Москве объем продаж вырос на 36% (по сравнению со второй половиной апреля — на 26%), число покупок — на 10% (ко второй половиной апреля — на 25%);

Объем продаж в денежном выражении вырос на 13% по сравнению с маем 2019 года, число покупок — на 14% (по сравнению со второй половиной апреля на 19% и 12% соответственно). По Москве объем продаж вырос на 36% (по сравнению со второй половиной апреля — на 26%), число покупок — на 10% (ко второй половиной апреля — на 25%); электроника и бытовая техника. Объем вырос на 14%, число покупок снизилось на 12% год к году (по сравнению со второй половиной апреля показатели выросли на 15% и 3% соответственно). По Москве объем продаж вырос на 20% (по сравнению со второй половиной апреля — на 13%), число покупок — на 10% (по сравнению со второй половиной апреля — на 8%);

Объем вырос на 14%, число покупок снизилось на 12% год к году (по сравнению со второй половиной апреля показатели выросли на 15% и 3% соответственно). По Москве объем продаж вырос на 20% (по сравнению со второй половиной апреля — на 13%), число покупок — на 10% (по сравнению со второй половиной апреля — на 8%); продуктовые магазины. По ним объем увеличился на 4%, число покупок — на 5% (на 6% и 1% соответственно по сравнению со второй половиной апреля). По Москве объем продаж, наоборот, снизился на 5% (рост на 4% к уровням второй половиной апреля), число покупок снизилось на 30% (снижение на 8% к показателям второй половины апреля).

Падение оборота во второй половине мая 2020 года к аналогичному периоду 2019 года продолжилось в турагентствах, развлекательных центрах и отелях. По сравнению с уровнями второй половины апреля в этих категориях наблюдается рост: