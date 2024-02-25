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Суд в США одобрил сделку Binance о признании вины и выплате $4,3 млрд

Суд в США одобрил выплату Binance $4,3 млрд в рамках сделки о признании вины
Binance обвинили в обслуживании клиентов в подсанкционных странах и террористических организаций. Биржа, в частности, проводила транзакции для ХАМАС, Ирана, Сирии, а также в Крыму, Донецке и Луганске
Чанпэн Чжао
Чанпэн Чжао (Фото: Vincent Isore / IMAGO / Global Look Press)

Суд в США одобрил сделку крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance о признании вины по делу о нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег, в рамках нее она должна заплатить $4,3 млрд, сообщает Bloomberg.

«Это действительно тот случай, когда этика компании была скомпрометирована жадностью», — сказал окружной судья Ричард Джонс на слушаниях в Сиэтле.

По его словам, криптобиржи знала, что на нее распространяются законы США, но, несмотря на это, приняла «продуманное решение» им не следовать. Судья отметил, что разбирательство направлено на предотвращение подобных действий со стороны Binance и других площадок в будущем, а также на защиту клиентов.

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Бизнес
Чанпэн Чжао

Глава Binance Чанпэн Чжао, в ноябре 2023 года подавший в отставку, как ожидается, получит не более 18 месяцев заключения, хотя ему грозило от одного года до десяти лет. В рамках соглашения о признании вины он ушел в отставку и согласился выплатить штраф в размере $50 млн. Приговор ему вынесут в апреле.

Чжао возглавлял криптовалютную биржу с момента ее основания в 2017 году. Его сменил Ричард Тенг. Бывший глава Binance был освобожден из-под стражи под залог в $175 млн. Сделка также предполагает, что Binance в течение пяти лет будет работать под мониторингом.

Binance обвинили в обслуживании клиентов в подсанкционных странах, а также террористических организаций и торговцев наркотиками в нарушение американских законов. Площадка, в частности, проводила транзакции для ХАМАС, Ирана, Сирии, а также в Крыму, Донецке и Луганске, заявил Минюст.

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Елена Чернышова
Binance штраф признание вины отмывание денег
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