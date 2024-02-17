Прокуроры призвали суд одобрить сделку с Binance со штрафом $4,3 млрд
Прокуроры призвали суд утвердить сделку о признании вины криптобиржей Binance, которую в ноябре прошлого года оштрафовали на $4,3 млрд, сообщает Bloomberg.
Тогда биржа и ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао признали вину по уголовному делу об обслуживании клиентов в подсанкционных странах, а также террористических организаций и торговцев наркотиками в нарушение американских законов. В частности, Binance подтверждала, что проводила транзакции для ХАМАС и других группировок.
«Binance позволила совершить транзакции между пользователями из США и Ирана на сумму около $900 млн. И это способствовало транзакциям на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии», а также в Крыму, Донецке и Луганске, сообщал Минюст США.
В итоге компании выписали штраф, который стал одним из самых крупных из когда-либо взысканных в США по уголовному делу. Чанпэн Чжао, обвиняемый в отмывании денег, был отпущен под залог $175 тыс. и ожидает вынесения решения по своему делу, это произойдет в конце апреля, сообщал CNBC. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, но, учитывая сделку, его наказание может не превысить полутора лет.
Прокуроры в поданном в федеральный суд Сиэтла (он же будет выносить решение в отношении главы биржи) протоколе сочли штрафы, которые должна выплатить Binance, адекватным наказанием. Кроме того, в рамках сделки за биржей станут наблюдать в течение пяти лет.
Как заявили прокуроры, отказ Binance зарегистрироваться в качестве компании, предоставляющей денежные услуги, и неспособность реализовать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег сделали саму биржу, «ее клиентов и финансовую систему США уязвимыми для тех, кто стремится использовать нашу систему ради собственной выгоды».
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