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ЦБ ужесточит регулирование ипотеки в новостройках для дольщиков с 1 мая

ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке в новостройках для дольщиков с 1 мая

Центробанк с 1 мая 2023 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Об этом регулятор предупреждал в конце февраля.

Что такое надбавки к коэффициенту риска

Банк, выдающий кредит обязан оценивать риск его невозврата. Чем выше такая вероятность, тем выше риск. В таком случае кредитор применяет повышенный коэффициент риска. Это значит, что банки будут обязаны создавать увеличенные резервы под определенный кредит чтобы сохранить достаточный объем капитала.

Надбавки к коэффициенту риска вводятся ЦБ для ограничения выдачи кредитов с повышенной вероятностью невыплат.

На практике повышение надбавок приводит к тому, что банкам становится менее выгодно кредитование по определенному типу кредита и они реже одобряют займы с такими параметрами и/или предлагают более высокие ставки по ним. Иными словами, банки будут повышать ставки по ипотеке и первоначальный взнос по жилищным кредитам.

Применение этой меры приведет к удорожанию ипотеки. «В современных экономических условиях и кризисных явлениях банки стараются перестраховаться и накопить так называемый запас прочности для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья», — пояснял РБК член генсовета «Деловой России», юрист Владимир Прохоров.

Это означает, что платежеспособность потенциальных заемщиков будут более тщательно. «Если банки не уверены в возможностях покупателя оплачивать без сбоев ипотеку, то будут для таких клиентов поднимать ставку. Следствие для граждан очевидно — рост стоимости приобретаемой квартиры», — говорил эксперт.

Теги
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