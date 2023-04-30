ЦБ ужесточит регулирование ипотеки в новостройках для дольщиков с 1 мая

Центробанк с 1 мая 2023 года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Об этом регулятор предупреждал в конце февраля.

Что такое надбавки к коэффициенту риска

Банк, выдающий кредит обязан оценивать риск его невозврата. Чем выше такая вероятность, тем выше риск. В таком случае кредитор применяет повышенный коэффициент риска. Это значит, что банки будут обязаны создавать увеличенные резервы под определенный кредит чтобы сохранить достаточный объем капитала.

Надбавки к коэффициенту риска вводятся ЦБ для ограничения выдачи кредитов с повышенной вероятностью невыплат.

На практике повышение надбавок приводит к тому, что банкам становится менее выгодно кредитование по определенному типу кредита и они реже одобряют займы с такими параметрами и/или предлагают более высокие ставки по ним. Иными словами, банки будут повышать ставки по ипотеке и первоначальный взнос по жилищным кредитам.