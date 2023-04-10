Россияне рассказали, какие расходы за последний год не смогли предугадать
Три четверти россиян за последний год совершали непредвиденные траты, чаще всего это были расходы на здоровье, следует из результатов опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и страховым домом ВСК (есть у РБК).
С неожиданными тратами столкнулись 76% всех опрошенных. В основном это россияне в возрасте 24–35 лет (83% от тех, у кого были незапланированные расходы), имеющие работу (80%) и высшее образование (81%), а также те, у кого в семье четыре человека и более (83%).
24% из числа всех респондентов ни разу за последние 12 месяцев не сталкивались с непредвиденными расходами. В основном это члены многодетных семей (35% от тех, кто не тратил деньги незапланированно), лица в возрасте 45 лет (27%) и имеющие небольшой уровень доходов (29%).
Среди категорий товаров и услуг, траты на которые нельзя было предугадать, россияне назвали (допускался выбор нескольких ответов):
- 50% — оплата медицинских обследований и лекарств;
- 31% — покупка бытовой техники и электроники;
- 30% — покупка одежды и обуви;
- 28% — оплата ЖКУ;
- 21% — покупка продуктов или оплата транспорта;
- 15% — погашение кредитов и займов;
- 10% — оплата образования;
- 9% — оплата аренды жилья или покупка бытовой химии;
- 8% — покупка косметики и парфюмерии;
- 8% — оплата развлечений;
- 7% — траты на путешествия.
Опрос проводился среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех федеральных округов России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.
Среди жителей городов непредвиденными чаще были расходы на косметику, поездки в другие города и развлечения. У молодежи в большинстве случаев возникали неожиданные траты на развлечения и аренду жилья. У людей в возрасте от 35 до 44 лет незапланированно появлялись расходы на продукты, транспорт и образование, а у лиц старше 45 лет — на медицину и лекарства.
Чаще о тратах на транспорт и аренду жилья заявляли мужчины, на лекарства и косметику — женщины.
Согласно опросу, проведенному страховой компанией «Росгосстрах» в октябре 2022-го, россияне за год ощутили рост цен на медицинские услуги. Примерно половина опрошенных (46%) отметили, что цены выросли на 5–10%, около четверти (28%) — что на 10–15%. Чаще всего респонденты отмечали повышение цен у стоматологов.