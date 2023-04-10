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Россияне рассказали, какие расходы за последний год не смогли предугадать

Аналитики НАФИ и ВСК: россияне чаще всего непредвиденно тратились на медицину и лекарства
Непредвиденные расходы за год были более чем у 75% опрошенных россиян. Чаще всего тратить деньги им приходилось на медицину и лекарства, бытовую технику и электронику, одежду и обувь, а также оплату коммунальных услуг
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Три четверти россиян за последний год совершали непредвиденные траты, чаще всего это были расходы на здоровье, следует из результатов опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и страховым домом ВСК (есть у РБК).

С неожиданными тратами столкнулись 76% всех опрошенных. В основном это россияне в возрасте 24–35 лет (83% от тех, у кого были незапланированные расходы), имеющие работу (80%) и высшее образование (81%), а также те, у кого в семье четыре человека и более (83%).

24% из числа всех респондентов ни разу за последние 12 месяцев не сталкивались с непредвиденными расходами. В основном это члены многодетных семей (35% от тех, кто не тратил деньги незапланированно), лица в возрасте 45 лет (27%) и имеющие небольшой уровень доходов (29%).

Среди категорий товаров и услуг, траты на которые нельзя было предугадать, россияне назвали (допускался выбор нескольких ответов):

  • 50% — оплата медицинских обследований и лекарств;
  • 31% — покупка бытовой техники и электроники;
  • 30% — покупка одежды и обуви;
  • 28% — оплата ЖКУ;
  • 21% — покупка продуктов или оплата транспорта;
  • 15% — погашение кредитов и займов;
  • 10% — оплата образования;
  • 9% — оплата аренды жилья или покупка бытовой химии;
  • 8% — покупка косметики и парфюмерии;
  • 8% — оплата развлечений;
  • 7% — траты на путешествия.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех федеральных округов России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

Среди жителей городов непредвиденными чаще были расходы на косметику, поездки в другие города и развлечения. У молодежи в большинстве случаев возникали неожиданные траты на развлечения и аренду жилья. У людей в возрасте от 35 до 44 лет незапланированно появлялись расходы на продукты, транспорт и образование, а у лиц старше 45 лет — на медицину и лекарства.

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Чаще о тратах на транспорт и аренду жилья заявляли мужчины, на лекарства и косметику — женщины.

Согласно опросу, проведенному страховой компанией «Росгосстрах» в октябре 2022-го, россияне за год ощутили рост цен на медицинские услуги. Примерно половина опрошенных (46%) отметили, что цены выросли на 5–10%, около четверти (28%) — что на 10–15%. Чаще всего респонденты отмечали повышение цен у стоматологов.

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