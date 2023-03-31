Центробанк рассказал о стратегиях трат и сбережений россиян в 2022 году

Большинство самых обеспеченных россиян в кризисные апрель–август 2022 года предпочитали откладывать деньги, показал опрос ЦБ. Люди с низкими доходами, напротив, думали, как лучше потратить свободные средства

Фото: Владислав Шатило / РБК

Более состоятельные россияне весной и летом 2022 года предпочитали откладывать свободные деньги, а люди с низкими доходами — тратить. Об этом говорится во Всероссийском обследовании домохозяйств по потребительским финансам, которое провел Банк России.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева, представляя результаты опроса, отметила, что он проводился в «наиболее кризисный период прошлого года и это важно учитывать при интерпретации результатов».

Исследование в форме анкетирования проводилось в апреле–августе прошлого года, то есть в первые полгода с начала военной операции на Украине и введения масштабных санкций. В 38 населенных пунктах были опрошены более 12 тыс. человек. Центробанк проводит такое обследование впервые. Раньше опрос организовывал Минфин при участии Всемирного банка.

Участникам был задан вопрос: «На Ваш взгляд, как в настоящее время лучше распоряжаться свободными деньгами: откладывать деньги или их потратить»? Доля тех, кто считал правильным копить деньги, увеличивается по мере возрастания доходов.

В группе с самыми низкими доходами («денег не хватает даже на питание») более 50% ответили, что лучше потратить деньги.

В следующей группе («на питание хватает, но не хватает на одежду и обувь») считающих так же оказалось половина. В группе, идущей далее («не хватает на крупную бытовую технику»), — 40%.

Среди тех, кому хватает средств на крупную бытовую технику, но не хватает на автомобиль, доля склонных откладывать деньги составила примерно 64–65%. Аналогично считают порядка 70% тех, кому хватает на все, кроме покупки дома или квартиры.

В группе c самым высоким достатком («при необходимости могли бы купить дом, квартиру») доля считающих правильным откладывать деньги составила почти 80%.

Согласно общероссийскому исследованию, проведенному Росстатом в 2020 году, 9% домохозяйств в стране не имели возможности покупать членам семьи новую одежду по мере износа, 29% — покупать каждому члену семьи по одной паре удобной обуви на каждый сезон, 16,7% — не имели ресурсов, чтобы употреблять фрукты в любое время года. Другая статистика Росстата говорит о том, что наименее обеспеченные группы россиян направляют 43–48% своих расходов на покупку продуктов питания и напитков, тогда как у наиболее обеспеченных групп доля расходов на продукты питания и напитки составляет 19–33% (оценка за 2021 год).

Что влияло на решение потратить или отложить

Среди тех, кто считал, что в текущих условиях лучше сберегать деньги, самыми распространенными причинами были:

низкая уверенность в будущем — 34%;

высокие ставки по вкладам — 33%;

высокая инфляция — 17%.

Высокая инфляция, впрочем, лидирует и среди причин тратить свободные средства. Среди тех, кто предпочитал тратить деньги в апреле–августе 2022 года, этот аргумент назвали 46% респондентов. Другие популярные объяснения — низкие ставки на вклады (31%) и низкая уверенность в будущем (16%).

Рост цен на товары и услуги больше всего беспокоил людей с наиболее низкими доходами. В первой и второй 10-процентных (децильных) группах этот страх назвали порядка 47–48%. В наиболее обеспеченной группе инфляция волновала респондентов меньше, чем возможность потерять работу.

В целом опрос Центробанка продемонстрировал, что чем лучше материальное положение респондентов, тем ниже их инфляционные ожидания.

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9%. Среди отдельных групп товаров больше всего за год подорожали моющие и чистящие средства — на 29,8%, электротовары и другие бытовые товары — на 15,3%, молоко и молочная продукция — на 15,2%, сливочное масло — на 14,7%, макароны — на 14,6%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в своем макроэкономическом прогнозе на 2023 год отмечало, что в текущем году ожидаемое повышение доходов населения (в том числе из-за ограничений рынка рабочей силы и индексации социальных трансфертов), «создают перспективу для роста располагаемых доходов населения и умеренного роста потребления товаров и услуг». На росте потребления может сказаться и «немалый отложенный спрос», возникший в прошлом году из-за ограничений на поставки товаров длительного пользования. При этом, отмечает агентство, рост зарплат прогнозируется преимущественно у социальных групп, склонных к потреблению, а не сбережению.

Различие в финансовых стратегиях наиболее и наименее обеспеченных россиян обусловлено тем, что последние предпочитают походу в банк покупку товаров первой необходимости, делая сбережения в натуральной форме, отметила профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына. «Весной–летом 2022 года был повышенный спрос на потребительские товары, такие как гречка, чай, кофе, стиральные порошки. Люди, испуганные ростом цен, покупали то, что можно запасти и что не портится», — пояснила она. При этом свободных денег у них совсем немного, и такие «мизерные» суммы класть на депозит не имеет смысла. В то же время обеспеченные граждане, напротив, активно переводили средства за границу с целью их сбережения, а кто не мог, откладывал в России, сказала Колосницына.

Говоря о различиях в инфляционных ожиданиях, эксперт отметила, что они отличаются у каждого отдельного человека в зависимости от его потребительской корзины. При этом склонность малообеспеченных граждан иметь более высокие ожидания она объяснила тем, что они особенно чувствительны к росту цен на товары первой необходимости, так как на них приходится основная доля их расходов. Обеспеченные люди активнее потребляют услуги, чем товары, резюмировала Колосницына.

Доходы домохозяйств

В целом результаты опроса ЦБ о доходах домохозяйств близки к оценкам Росстата за третий квартал 2022 года. Однако в выборке Центробанка недостаточно представлены домохозяйства с самыми высокими уровнями доходов, отметила Юдаева. Она пояснила, что это отличительная черта любых подобных исследований домохозяйств: «наиболее обеспеченную группу населения всегда сложнее привлечь к участию в опросе». Впрочем, зампред ЦБ все же назвала выборку «достаточно репрезентативной».

По данным Росстата за третий квартал прошлого года, среднедушевые денежные доходы населения в первой децильной группе (с самыми маленькими доходами) составили 9 377 руб., в десятой группе (с самыми большими доходами) — 136 520 руб. При этом в шести первых децильных группах среднедушевой доход был ниже среднего по стране (46 025 руб.).