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FT узнала, что США призвали мировых трейдеров торговать нефтью из России

FT: Минфин США призвал трейдеров не опасаться торговать нефтью из России
Представители Минфина США встретились с менеджерами Trafigura и Gunvor и призвали их не опасаться сделок с поставками российской нефти, пишет издание
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Администрация США призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров не опасаться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется в рамках ценовых ограничений, введенных G7. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Несмотря на то, что Вашингтон не выступал против торговли российской нефтью в рамках согласованного ценового потолка, крупнейшие независимые нефтетрейдеры настороженно относились к рынку, отмечает газета.

По данным издания, представители Минфина США встретились с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. «Американцы активно призывали нас возобновить поставки нефти», — сказал один трейдер, который принимал участие во встрече.

Один из чиновников администрации Джо Байдена пояснил, что цель американских властей — сообщить о том, что разрешено в рамках архитектуры ограничения цен, а компании вправе принимать «собственные решения».

Тем не менее трейдеры и банки, которые предоставляют кредиты на поставки нефти, опасаются репутационных рисков, отмечает FT.

«Трейдеры знают, что правила позволяют им торговать российской нефтью при правильных обстоятельствах, но действительно ли она так привлекательна со всеми потенциальными рисками?» — спросил советник одного из трейдеров.

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В январе Trafigura Group продала 24,5% в индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy Limited, одним из крупнейших акционеров которой является «Роснефть» (владеет 49,13%).

Летом 2022 года на фоне спецоперации России на Украине и западных санкций Trafigura покинула другой совместный проект с «Роснефтью» — «Восток Ойл». Она продала гонконгской компании Nord Axis Limited 10% «Восток Ойла», которые приобрела в конце 2020 года за €7 млрд.

Трейдер также сообщил, что прекратил торговлю нефтью с российскими организациями, находящимися под европейскими санкциями, а также существенно сократил объемы поставок нефтепродуктов, поставляя только необходимые европейским потребителям виды топлива.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минфин США трейдеры нефть Россия
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