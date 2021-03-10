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В «Перекрестках» и «Пятерочках» запустят оплату по лицу

Клиентам Сбербанка стала доступна оплата по лицу в супермаркетах «Перекресток», в апреле эта услуга появится в «Пятерочке». Для оплаты надо будет ненадолго спустить маску и посмотреть в камеру, но сначала — сдать образец биометрии
Сбербанк SBER ₽284,61 -0,41% Купить
Visa V $220,09 -0,23% Купить
X5 Retail Group FIVE ₽2 455 +0,82% Купить
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сбербанк, платежная система Visa и Х5 Retail Group запустили оплату по лицу в магазинах «Перекресток», рассказали РБК представители компаний. Услуга уже запущена на кассах самообслуживания в 50 супермаркетах «Перекресток», к концу марта она будет доступна в 150 магазинах, а в апреле появится в нескольких магазинах «Пятерочка» в Москве.

Система биометрической идентификации создана на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs, она внедряется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. Visa является стратегическим партнером проекта. Сервис доступен клиентам Сбербанка — держателям его карт.

Сбербанк также является банком-эквайером торговой сети. Технически к сервису может быть подключена вся сеть — более 5 тыс. устройств в регионах присутствия Х5. Решение о масштабировании в сети будут принимать после подведения итогов первого этапа пилота и получения обратной связи от покупателей.

Как платить лицом

О том, что Сбербанк готовится внедрить оплату с помощью лица, стало известно летом 2019 года, когда соответствующие изменения появились в условиях проведения расчетов между Сбербанком и торговцами. Биометрический слепок лица можно сдать в отделении банка, в приложении «Сбербанк Онлайн» или в банкоматах, пояснили в пресс-службе кредитной организации.

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Фото:Chris Ratcliffe / Bloomberg

Впервые технология оплаты по лицу была запущена банком и Visa летом 2020 года в сети московских кофеен PRIME, сейчас ею оснащены 83 точки. В 2016 году Сбербанк запустил биометрическую оплату по отпечатку пальца в «Азбуке вкуса».

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После сдачи биометрии, чтобы воспользоваться оплатой по лицу, необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать пункт «Оплата одним взглядом» (в разделе «Карты» или «Профиль») и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу, сообщили в «Сбере». Во время самой оплаты после сканирования товаров на кассе самообслуживания нужно выбрать режим «Оплата одним взглядом», на пару секунд снять защитную маску и посмотреть в камеру.

В решении используется 3D-камера с высокой точностью распознавания и захватом глубины, что позволяет быстро считывать черты лица с учетом роста человека и изменений во внешности. Высокая степень разрешения камеры позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, исключить взлом и подмену данных, утверждают в банке.

Зачем нужна технология

Бесконтактные биометрические платежные решения скоро будут применяться повсеместно, поскольку обеспечивают лучший по сравнению с аналогами клиентский опыт, считает зампред правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев: «Это быстро, удобно и безопасно, поскольку средство платежа, то есть в данном случае собственное лицо, невозможно забыть дома, украсть или подделать».

По данным исследования Visa, 70% россиян планируют платить при помощи лица в будущем, рассказал генеральный директор Visa в России Михаил Бернер. Платежная система наблюдает непрерывно растущую популярность бесконтактных способов оплаты среди россиян, в том числе при помощи биометрии, добавил он: «Уже сегодня 74% покупателей в России ежедневно совершают оплату бесконтактно». На это в том числе оказала влияние пандемия, так как, по мнению 54% российских потребителей, бесконтактная оплата является одним из самых эффективных методов защиты от COVID-19 во время шопинга.

Для торговой сети это решение не требует установки дополнительного оборудования (камеры встроены в кассы самообслуживания), что позволяет сэкономить на массовом и быстром внедрении оплаты с помощью биометрии, пояснили в пресс-службе Х5 Retail Group. «Оплата с помощью лица приводит к росту среднего чека, трафика в торговой точке и удовлетворенности покупателей», — добавили там. Ретейлер рассчитывает, что технология будет особенно востребована молодым поколением в возрасте 20–30 лет.

Автор
Евгения Чернышова
Сбербанк Visa X5 Retail Group биометрия платежи
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