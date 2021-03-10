В «Перекрестках» и «Пятерочках» запустят оплату по лицу

Клиентам Сбербанка стала доступна оплата по лицу в супермаркетах «Перекресток», в апреле эта услуга появится в «Пятерочке». Для оплаты надо будет ненадолго спустить маску и посмотреть в камеру, но сначала — сдать образец биометрии

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сбербанк, платежная система Visa и Х5 Retail Group запустили оплату по лицу в магазинах «Перекресток», рассказали РБК представители компаний. Услуга уже запущена на кассах самообслуживания в 50 супермаркетах «Перекресток», к концу марта она будет доступна в 150 магазинах, а в апреле появится в нескольких магазинах «Пятерочка» в Москве.

Система биометрической идентификации создана на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs, она внедряется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. Visa является стратегическим партнером проекта. Сервис доступен клиентам Сбербанка — держателям его карт.

Сбербанк также является банком-эквайером торговой сети. Технически к сервису может быть подключена вся сеть — более 5 тыс. устройств в регионах присутствия Х5. Решение о масштабировании в сети будут принимать после подведения итогов первого этапа пилота и получения обратной связи от покупателей.

Как платить лицом

О том, что Сбербанк готовится внедрить оплату с помощью лица, стало известно летом 2019 года, когда соответствующие изменения появились в условиях проведения расчетов между Сбербанком и торговцами. Биометрический слепок лица можно сдать в отделении банка, в приложении «Сбербанк Онлайн» или в банкоматах, пояснили в пресс-службе кредитной организации.