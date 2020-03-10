Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков

В 2020 году число звонков россиянам с подменных номеров банков упало в десять раз, подсчитали эксперты. На это повлияли антифрод-меры и рост подозрительности клиентов к звонкам. Исследователи изучили и портрет жертвы мошенников

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В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК). Тенденцию подтверждают и другие банки.

Речь идет о двухсторонней подмене номеров: при звонке «банка» клиенту или при звонке «клиента» банку. Теперь доля такого способа мошенничества составляет около 5% от всех случаев краж денежных средств банковских клиентов с использованием социальной инженерии, показывает исследование. В начале 2019 года она составляла порядка 18–20%.

Сбербанк не зафиксировал в 2020 году случаев мошенничества с подменой номера телефона, рассказали в его пресс-службе. Снижение популярности подмены номеров у мошенников отмечают в Райффайзенбанке и банке «Открытие», сообщили их представители.

Исследование было составлено на основе данных клиентов Тинькофф Банка, а также других банков из топ-30, в отношении которых предпринимались попытки успешного и неуспешного мошенничества. Аналитики также рассчитали Fraud Index — показатель, характеризующий подверженность определенной группы клиентов мошенничеству. Для его расчета была выбрана категория с наименьшим числом случаев мошенничества на общее количество клиентов, ей аналитики присвоили единицу. Остальные категории соотносятся с ней в прямой пропорции.

Всего, по данным исследования Тинькофф Банка, в 2019 году доля социнженерии составила около 70% от всех случаев мошенничества с реальными потерями — за два года этот показатель вырос практически в два раза. Данные по доле социнженерии совпадают с показателями ЦБ, который ранее сообщал, что в прошлом году таким способом проводилось 69% всех хищений средств граждан.