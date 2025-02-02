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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NYT узнала о доступе Маска к платежной системе США для контроля расходов

NYT: команда Маска получила доступ к платежной системе США для контроля расходов
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Министр финансов США Скотт Бессент дал доступ нескольким представителям департамента эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет предприниматель Илон Маск, к федеральной платежной системе для контроля и ограничения государственных расходов. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным NYT, в 2023 году этой системой была обработана информация о платежах на сумму более чем в $5 трлн.

«Эта система может предоставить администрации [президента США Дональда] Трампа еще один механизм для попыток в одностороннем порядке ограничить расходование средств, утвержденных Конгрессом для конкретных целей», — сказано в материале.

Издание отмечает, что пока неясно, заблокировала ли команда Маска, какие-либо платежи после получения доступа к системе.

В пятницу, 31 января, сенатор Рон Уайден из штата Орегон заявил, что доступ Маска к системе может привести конфликту интересов. «Эти платежные системы обрабатывают более миллиарда платежей в год, <...> выплаты федеральным служащим и подрядчикам, включая конкурентов компаний, принадлежащих Маску», — отметил он.

Вивек Рамасвами не возглавит DOGE вместе с Илоном Маском
Политика
Вивек Рамасвами

О создании нового департамента Трамп объявил в ноябре 2024 года. Департамент государственной эффективности не будет министерством в структуре правительства США, несмотря на название, это сторонняя комиссия. Трамп пояснял, что DOGE будет предоставлять внешние консультации по сокращению расходов и тесно сотрудничать с чиновниками Белого дома, ответственными за бюджет.

Ранее один из потенциальных соруководителей департамента предприниматель Вивек Рамасвами отказался от этой должности.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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