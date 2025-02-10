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Эксклюзив

Мутко уточнил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Размещение акций «Дом.РФ» на бирже возможно в конце 2025 года, если будет подходящая конъюнктура, сказал РБК глава госкомпании. Закон, позволяющий ей выйти на биржу, уже принят. По словам Мутко, «Дом.РФ» хочет привлечь до ₽20 млрд
Виталий Мутко
Виталий Мутко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Публичное размещение акций (IPO) «Дом.РФ» на бирже может состояться в конце 2025 года, сообщил телеканалу РБК глава госкорпорации Виталий Мутко.

«По нашим планам, мы хотели бы привлечь 15–20 млрд руб. где-то на свое развитие. Какой срок — все будет зависеть от конъюнктуры. В моем понимании, это <...> четвертый квартал, конец года», — сказал он. Топ-менеджер указал на сложности с размещением акций в условиях высоких ставок на рынке.

«Выходить на рынок, когда у тебя ключевая такая (сейчас 21%. — РБК) и депозит столько, тебе нужно будет с дисконтом это делать. Нам бы этого не хотелось», — отметил Мутко (полная версия интервью — в эфире телеканала).

О том, что «Дом.РФ» может провести IPO, стало известно в марте 2024 года. 100% акций института развития контролирует Росимущество. Замминистра финансов Алексей Моисеев в октябре прошлого года допускал, что «Дом.РФ» может привлечь на IPO до 15 млрд руб. В декабре президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет институту развития выйти на биржу: получить статус публичного акционерного общества (ПАО) с долей государства не менее 50% плюс одна акция (прежняя норма предполагала долю государства на уровне 100%).

На 30 сентября 2024 года капитал «Дом.РФ» составлял 365,2 млрд руб., следует из отчетности госкорпорации по МСФО (.pdf). Размещение на 15–20 млрд руб. соответствует 4–5% капитала компании.

По словам Мутко, «Дом.РФ» обсуждал с Минфином параметры будущего IPO. Он напомнил, что само по себе размещение акций нужно госкорпорации для «сохранения темпов развития». Ранее в интервью телеканалу РБК он объяснял, что выход на биржу необходим, поскольку темпы развития «Дом.РФ» за пять лет показывают, что компания «близка к исчерпанию своих возможностей [привлечения капитала]».

В 2024 году на российском рынке состоялось 19 публичных размещений, из которых — 15 IPO и четыре SPO, говорил в интервью РБК первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он отметил, что сейчас обсуждается увеличение объемов сделок и выход на биржу более крупных эмитентов. «Раньше все говорили про 10–15 млрд, сейчас уже упоминаются 20 млрд и 30 млрд руб.», — сказал Чистюхин. Самым большим за последние два года стало IPO производителя микроэлектроники «Элемент», который провел его на СПБ Бирже в мае 2024-го и привлек 15 млрд руб.

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Дом.РФ IPO Виталий Мутко приватизация
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