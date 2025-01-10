Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет

В 2024 году объем наличных на руках у россиян может увеличиться всего на 0,6%, подсчитал РБК. Эксперты связывают это с перетоком «матрасных» денег в банки на фоне высоких ставок, но усиления тенденции в 2025-м не ждут

Фото: Василий Федосенко / ТАСС

В 2024 году объем наличных денег в обращении в России может показать самый слабый прирост за девять лет, следует из расчетов РБК на основе статистики ЦБ.

Согласно параметрам денежной базы, на 1 декабря 2024 года на руках у населения вне банковской системы находилось 17,85 трлн руб. За 11 месяцев прошлого года показатель сократился на 474,7 млрд руб. Но в декабре объем наличности сезонно вырос (на 591,6 млрд руб.), нивелировав накопленный результат января—ноября, свидетельствуют данные о ликвидности банковского сектора на 28 декабря. Таким образом, по итогам 2024 года объем наличных денег в обращении может достичь 18,44 трлн руб., прибавив за год 116,9 млрд руб., или всего 0,6%.

Это в разы ниже значений прошлых лет. Для сравнения: в 2023 году наличная денежная масса в России увеличилась на 1,97 трлн руб., а в 2022-м — на 2,28 трлн руб. В течение последних десяти лет показатель ежегодно прибавлял около 1 трлн руб. До этого самый низкий прирост фиксировался в 2016 году (267,6 млрд руб.), а отток наличности по итогам года последний раз наблюдался в 2015 году (минус 318,8 млрд руб.).

Статистика отражает все наличные деньги вне ЦБ, включая остатки в кассах коммерческих банков, но основная часть средств находится на руках у населения.

Почему 2024 год оказался нестандартным

«Можно говорить, что в 2024 году сложилась достаточно исключительная ситуация с точки зрения наличности. Прирост наличности в обращении по итогам года получился скорее технический. Сохраняется тенденция устойчивого сокращения интереса к наличности, объем наличности в обращении падал в течение почти всего года», — отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Доля наличных в денежной массе упала до исторических минимумов — это яркое событие, соглашается управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. По данным ЦБ, за январь—октябрь прошлого года объем сбережений населения в национальной наличной валюте сократился на 2,4%, до 15,83 трлн руб., а их доля достигла самого низкого уровня за все время публикации статистики (с 2018 года) — меньше 15% активов.

Год прошел под флагом высоких ставок, и это способствует перетоку денег в безналичную форму, объясняет Сусин: «Речь [идет] не только о населении, но и о бизнесе: ставки по корпоративным депозитам тоже достигли рекордных уровней, что побуждает компании направлять свободную и «лишнюю» ликвидность из тех же касс на банковские счета. Влияют и расчеты: доля безналичных платежей растет, этот фактор тоже присутствует. Но основной — это высокие процентные ставки».

Донец тоже выделяет эту причину. «Период сокращения наличности, как и в прошлые годы, совпал с периодом высоких процентных ставок. То есть среднестатистический потребитель повел себя рационально, высокие ставки привлекли его сбережения во вклады. Речь [идет] не о том, что кто-то вынул последние деньги из-под матрасов, но просто проявлял большую бережливость», — отмечает эксперт.

Она при этом считает, что на динамику наличных денег в обращении повлиял еще один, более длинный тренд.

«В предыдущие пять лет в России было несколько эпизодов, когда склонность к сбережениям в наличной форме возрастала: в пандемию, в кризис 2022 года. Этот объем наличных не имел полного возврата в банковскую систему, в 2024 году это наконец произошло. То есть за год удалось «собрать с рук» наличные, которые откладывались на протяжении нескольких лет. Получается, мы увидели завершение некого пятилетнего цикла, мы «проели подушку» наличности, которая была», — говорит Донец.

По данным ЦБ, за десять месяцев 2024 года средства россиян на срочных вкладах в банках увеличились на 7,54 трлн руб., или 25,8%, до 36,83 трлн руб. Население принесло на депозиты часть «матрасно-подушечных» денег, говорил ранее глава «Сбера» Герман Греф, описывая поведение граждан.

Чего ждать в 2025 году

Влияние высоких депозитных ставок, которые способствуют перетоку наличности в банки, сохранится, считает Донец.

«Но добавочный эффект от этого фактора будет постепенно уходить — значительная часть тех, кто менял структуру сбережений, уже сделали это. Повторения 2024 года и значительного сокращения наличных в обращении я в этом году не ожидаю, год будет скорее нейтральным. Объем наличных в обращении может вырасти на сумму до 1 трлн руб., что ближе к тренду», — говорит эксперт.

В октябре 2024 года Банк России поднял ключевую ставку до рекордного 21%. В декабре регулятор взял паузу, оставив показатель неизменным, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки и на заседании в феврале 2025 года.

«Мы в 2025 году ожидаем снижения ключевой ставки и процентных ставок, может быть, даже более раннего, чем прогнозирует рынок. Это должно снизить акцентированный спрос на срочные депозиты», — полагает Сусин. По словам эксперта, это может привести к обратному перетоку части сбережений населения в наличную форму.

«Как показывают предыдущие эпизоды снижения ставок (2020 год, например), эти изменения на рынке провоцируют два тренда: рост интереса потребителей к альтернативным инвестиционным инструментам ради большей доходности, а также отток сбережений в наличность. Последнее происходит в том числе из-за того, что население забывает перекладывать деньги на депозиты, растет доля текущих счетов. Можно ожидать, что снижение ставок в 2025 году поддержит рост наличных в обращении, хотя каких-то всплесков я не жду», — соглашается Донец.